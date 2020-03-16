Конституционный суд подтвердил законность обнуления сроков Путина

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danilov 16 Марта 2020 в 20:53:40
Конституционный суд (КС) одобрил содержание всех поправок в Конституцию и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования.
Он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий , фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 16.03.2020 в 22:26:03 # 743118
Цитата: старик от 16.03.2020 16:45:03
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!
Не мешайте местным героям глумиться над соседским "лидером нации".
Тем более, что у них своих проблем нет...
"Все мы гости" не имел ввиду...
Цитата: Все мы гости от 16.03.2020 16:26:03
Кто бы сомневался.
Кто бы сомневался.
Опередили слово в слово .
Цитата: старик от 16.03.2020 16:45:03это никому уже не интересно. пиздец наступил.
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!
KapitanNemo 17.03.2020 в 03:03:20 # 743142