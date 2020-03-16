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Империя зла
Конституционный суд подтвердил законность обнуления сроков Путина
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danilov 16 Марта 2020 в 20:53:40
Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию, который позволит президенту России Владимиру Путину снова участвовать в выборах главы государства, соответствующим основному закону страны. Документ незамедлительно отправляется президенту и не подлежит обжалованию.

Конституционный суд (КС) одобрил содержание всех поправок в Конституцию и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования.

Он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий , фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 16.03.2020 в 21:43:11   # 743105
Мда. Зорькин когда-то смелее был. Правда, толку было ноль. Зорькина отстранили, парламент расстреляли и сделали по-своему. Но хоть в истории Зорькин остался со своим "нет"
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  КЕДЫ 16.03.2020 в 21:57:05   # 743110
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  arhar 16.03.2020 в 21:57:29   # 743111
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  Все мы гости 16.03.2020 в 22:26:03   # 743118
Кто бы сомневался.
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  stasik02 16.03.2020 в 22:44:17   # 743122
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  старик 16.03.2020 в 22:45:03   # 743123
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!
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  Ал 16.03.2020 в 22:48:19   # 743124
Цитата: старик от 16.03.2020 16:45:03
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!

Не мешайте местным героям глумиться над соседским "лидером нации".
Тем более, что у них своих проблем нет...

"Все мы гости" не имел ввиду...
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  Yeldos 16.03.2020 в 23:32:29   # 743126
А почему поместили в Империя Зла?
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  KAN13 17.03.2020 в 00:07:40   # 743130
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  lado 17.03.2020 в 00:23:45   # 743132
Ну ничего, теперь Рабские Вымираты теперь точно хорошо заживут!
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  Ал 17.03.2020 в 00:26:08   # 743133
Как погляжу, герои себя узнали...
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  Walter 17.03.2020 в 02:54:33   # 743140
Цитата: старик от 16.03.2020 16:45:03
Смотрю комментов мало, надоело копья ломать? Ну и правильно!
это никому уже не интересно. пиздец наступил.
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  KapitanNemo 17.03.2020 в 03:03:20   # 743142
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