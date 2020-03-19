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Империя зла
Китай выдворяет американских журналистов из страны.
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danilov 19 Марта 2020 в 09:59:58
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - МИД КНР объявил, что журналисты американских изданий New York Times, Wall Street Journal и Washington Post лишаются аккредитации в Китае и потребовал сдать журналистские удостоверения в 10-дневный срок.

"В ответ на резкое сокращение американской стороной и фактическое выдворение сотрудников китайских СМИ, китайская сторона требует, чтобы (аккредитованные в Китае - ИФ) американские журналисты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, срок действия аккредитации которых истекает до конца текущего года (...), в течение десяти дней сдали (выданные МИД Китая - ИФ) журналистские удостоверения. В последующем они не будут иметь право работы в Китайской Народной Республике, включая Гонконг и Макао", - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского внешнеполитического ведомства в среду.

Помимо этого, "в ответ на то, что американская сторона назвала пять китайских СМИ в США "иностранными миссиями", китайская сторона потребовала от отделений "Голоса Америки", New York Times, Wall Street Journal, Washington Post и Times в Китае предоставить в письменной форме информацию обо всех сотрудниках, финансах, операциях и владении недвижимостью в Китае".
МИД КНР предупредил, что, если "дискриминационные меры Вашингтона" в отношении китайских журналистов в США будут продолжаться, Китай ответит на них зеркально.

Нынешние шаги китайских властей в отношении американских СМИ в сообщении называются "абсолютно оправданной и разумной защитой от необоснованного давления США на китайскую прессу".

https://www.interfax.ru/world/699675
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 19.03.2020 в 10:22:47   # 743359
Давно пора эти радио свободы гнать отовсюду одни гадости от них
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  jumanjiqz 19.03.2020 в 11:44:04   # 743378
Наверное эти журналисты сеют панику и наводят жуть и так в расшатанной ситуации, ведь не секрет что все журналисты любят нагнетать обстановку, так сказать, ищут везде информационную "бомбу", этим и кормятся!? Если так, то думаю предпринятые меры властей КНР в отношении этих журналистов вполне обоснованны, или нет?!
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  Рамзес 19.03.2020 в 11:47:39   # 743382
Вот так и надо с дерьмократией бороться,а не озабоченность выражать.
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  arhar 19.03.2020 в 14:55:45   # 743412
как много тут наивных китаефилов...
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