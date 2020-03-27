Китай ответит за коронавирус в американском суде

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GoodZone 27 Марта 2020 в 13:09:37
Две влиятельные юридические фирмы США (другими словами, настоящая армия высокопрофессиональных юристов) подали в суд на правительство КНР, обвиняя его в намеренном и корыстном замалчивании проблемы коронавируса на первом этапе эпидемии. В результате, по их логике, занятые во внешнеторговых операциях компании США потерпели значительные убытки, которые теперь необходимо возместить.
Общий объем исковых претензий находится «в стадии подсчета». И если речь будет идти о триллионах долларов, удивляться не нужно – наиболее вероятен именно такой порядок цифр.
В случае успеха суд может арестовать собственность китайских государственных компаний на территории Соединенных Штатов, что вызовет колоссальный и непредсказуемый по своим последствиям политический скандал.
Одна из упомянутых фирм – Lucas-Copmton – обслуживает предвыборную кампанию Дональда Трампа. Маловероятно, что это совпадение – куда больше это похоже на продолжение той самой предвыборной кампании. Лозунг о том, что Пекин должен заплатить за доставленные американской экономике проблемы, еще не был озвучен президентом прямо, но к тому всё идет. Это в стиле Трампа, в его логике, риторике и манере вести дела.
«Европа должна заплатить за охрану своей безопасности». «Мексика должна заплатить за строительство пограничной стены». «Венесуэла должна заплатить за всё». Плавали, знаем.
При этом Трамп, нужно отдать ему должное, от своих идей не отказывается и упрямо долбит в одну точку. Иногда это заканчивается успехом (как в случае с Европой). Иногда просто не может закончиться успехом (как в случае с Мексикой), но миллиардер с беспощадного рынка недвижимости все равно делает это предметом межгосударственных переговоров.
В случае с Китаем он тоже может пойти до конца.
Во-первых, потому что Дональд Трамп – синофоб. Он искренне считает КНР главной угрозой для экономических интересов Америки и тем опасным противником, с которым нужно бороться уже сейчас. Положа руку на сердце, он не так уж и не прав, если смотреть на ситуацию со стороны США.
Во-вторых, потому что лозунг «пусть китайцы заплатят» чрезвычайно понравится избирателям, в связи с чем его растащат для своих избирательных кампаний кандидаты в Сенат и Палату представителей США от обеих партий. В результате он станет в некотором смысле общенациональным, другими словами – приоритетом внешней политики.
Стоит заметить, что одну из руководящих позиций во второй юридической фирме (Berman Law Group) занимает Френсис Байден – родной брат Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на президентских выборах. Это может быть как совпадением, так и неприятным сюрпризом для Пекина, поскольку у руководства КНР давно выстроились хорошие отношения с Байденом, которого в Китае считают «своим кандидатом» (в Москве примерно так же относятся к Трампу, хотя имеют на это гораздо меньше оснований, чем в случае с Байденом и КНР).
Наконец, Трампу попросту удобно выставить Китай главным виновником тех бед, что постигли США. Страна уже вышла на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом, при этом ее гражданами было подано три с лишним миллиона заявок на получение пособия по безработице (предыдущий пик случился десятки лет назад, но тогда не дошло даже до одного миллиона).
https://vz.ru/world/2020/3/27/1031154.html
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