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Империя зла
МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита
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danilov 28 Марта 2020 в 22:28:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ требует от Киева открыть рынок земли для получения нового кредита.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Первый транш может составить 2 млрд долларов в случае подписания новой программы, добавил он.

Президент отметил, что внеочередное заседание Рады по секвестру бюджета на 2020 год пройдет в понедельник. На заседании планируется внести изменения в бюджет, перераспределение средств связано с распространением коронавируса, уточнил Зеленский.

Во вторник Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с коронавирусом.

В пятницу в МВФ заявили, что мировая экономика погрузилась в рецессию.

https://vz.ru/news/2020/3/27/1031339.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 28.03.2020 в 23:20:51   # 744289
Шире булки раздвигайте!
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  строитель 28.03.2020 в 23:42:20   # 744293
Страну распродадут ПОЛНОСТЬЮ. ДЕНЬГИ СПИЗДЯТ В ТЕ ЖЕ ЗАПАДНЫЕ БАНКИ ОТКУДА ИХ ПЕРЕЧИСЛИЛ МВФ.
Короче пизда Украине полнейшая
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  старик 28.03.2020 в 23:47:50   # 744296
Занимает Зеленя, а отдавать будут дети нынешних правителей, да еще и землю растащат.Когда уже поймут кастрюлеголовые, что эуропа просто так ничего не дает?
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