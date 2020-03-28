МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли для получения нового кредита

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danilov 28 Марта 2020 в 22:28:55
Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 млрд долларов», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Первый транш может составить 2 млрд долларов в случае подписания новой программы, добавил он.
Президент отметил, что внеочередное заседание Рады по секвестру бюджета на 2020 год пройдет в понедельник. На заседании планируется внести изменения в бюджет, перераспределение средств связано с распространением коронавируса, уточнил Зеленский.
Во вторник Украина попросила о реструктуризации долга на фоне ситуации с коронавирусом.
В пятницу в МВФ заявили, что мировая экономика погрузилась в рецессию.
https://vz.ru/news/2020/3/27/1031339.html
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Короче пизда Украине полнейшая