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Империя зла
Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ
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GoodZone 31 Марта 2020 в 18:02:33
По словам президента страны Владимира Зеленского, после этого Украина может рассчитывать на кредит до $8 млрд

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.
Как заявил глава государства, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 млрд.

За закон отдали голоса 206 депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа", против проголосовали два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали. Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" поддержала законопроект 23 голосами, фракция "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12, внефракционные депутаты - пятью голосами. Против закона проголосовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8119733
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 31.03.2020 в 18:18:38   # 744620
Легли чубатые - самостийность,тьфу мля...
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  Konstant 31.03.2020 в 18:20:13   # 744621
Печально
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  NBE 31.03.2020 в 18:29:29   # 744625
Российские сайты немного переворачивают картину,
как я понял с 2001 года у них был запрет на продажу любой земли, и для развития экономики МВФ потребовал открыть этот рынок взамен предоставляемым кредитам, не для себя, а для украинцев, что бы развивался частный сектор, это логичный шаг.
Я понимаю что почти для всех русских Украина как красная тряпка - дитя "предавшее" матушку Россию, но у них очень не мало достижении, желаю им в этом нелегком пути всего наилучшего. Кстати этот путь мы то же с вами пройдем, надеюсь без конфликтов с Россией.
https://www.unian.net/economics/agro/10938302-verhovnaya-rada-otkryla-rynok-zemli-v-ukraine-chto-nuzhno-znat-video.html
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/mvf-otkryvat-rynok-zemli-nujno-pravilnym-sposobom
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  Ал 31.03.2020 в 18:47:42   # 744630
Цитата: NBE от 31.03.2020 12:29:29
Про какие сайты речь? Quote:
31.03.2020
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.
Согласно новой редакции ст. 130 приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут:
граждане Украины;
юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;
территориальные общины;
государство.
«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения. Этот абзац теряет силу при условии и со дня одобрения на референдуме решения, указанного в абзаце восьмом части первой настоящей статьи»,— говорится в документе.
Ранее в видеообращении к депутатам президент Владимир Зеленский предупредил, что заседание будет крайне значимым для всей страны и призвал их принять закон, открывающий рынок земли, и закон, препятствующий возвращению национализированной собственности ее бывшим владельцам. Принятие этих двух законов — одно из условий предоставления Украине от МВФ транша в $10 млрд.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Верховная рада подхватила вирус законотворчества».
https://www.kommersant.ru/doc/4309007?from=hotnews

Не находите ли странным заботу МВФ о рынке земли?

Относительно "благотворительности" МВФ: кредиты отдавать необходимо...
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  старик 31.03.2020 в 18:49:16   # 744631
NBE Дело не в в деталях а в том, что страну ставят на колени, а она (страна) вынуждена исполнить, потому что в свое время зазудило в шароварах вступить в эуропэйський союз. Ради этого поломали горшки в ущерб собственной экономике, ради этого воюют с собственным народом, и получили то ,что получили: Наеб**и их по всем пунктам, и теперь вот толкают зеленю на непопулярные действия. Стоило ради этого раздрая майданить?
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  Konstant 31.03.2020 в 18:51:57   # 744632
МВФ до добра не жоводит
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  Hairless 31.03.2020 в 18:52:55   # 744633
Ограничение на продажу не более 100 га в одни руки и только украинцам будет действовать 2 года. После этого земля будет скуплена крупными корпорациями типа "Монсанто", поскольку украинские черноземы - лучшие в Европе, а возможно и в мире, и желающих на них более чем достаточно. Интересы украинцев в данном случае не волнуют ни МВФ, ни кого-то другого.
Развитие частного сектора - очень спорная тема. Во всяком случае, нигде на постсоветской территории, да и в большинстве стран мира он вот как-то себя не проявил ни в плане социальных достижений, ни в плане эффективности.
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  NBE 31.03.2020 в 18:56:47   # 744636
Я не говорил что МВФ занимается благотворительности, но для выдачи кредитов наверное есть определённые требования, и открыть рынок земли для своих граждан является очень логичным и не жестким требованием. Китайцы Казахстану тоже не просто так денежки дают. Через два года для открытия земли иностранцам будет референдум, и украинский референдум у меня вызывает большее доверие, чем казахстанский или российский.
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  Hairless 31.03.2020 в 19:26:36   # 744644
Насчёт логичности у меня сомнения. 100 га - слишком мало для серьезного производства. А создать юрлицо на Украине с местным зицпредседателем - вообще раз плюнуть, те же китайцы провернут это методом "запросто". Да и другие пути обхода ограничений найдутся.
По поводу референдума - позволю себе напомнить о референдуме по сохранению СССР, на результаты которого благополучно забили. Забьют и теперь, если результат будет не в интересах крупного капитала.
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  Пермяк 31.03.2020 в 19:40:30   # 744646
NBE каким своим гражданам?
Ты понимаешь что это инфа для лошков, которым нужно как-то объяснить почему у них скоро отнимут землю?
Бумажки, которые америкашки печатали последние 50 лет,
осели не в космосе, а у конкретных лиц.
Так вот, этих бумажек хватит что-бы выкупить ВСЮ Украину бесчисленное количество раз, а раз так, то это несомненно произойдёт. И неважно от какого лица, от Сидорчука, или ТОО «Орион».
А дальше будет так. Едешь к морю, а на развилке-отвороте от основной трассы стоит шлагбаум с надписью «частная территория», едешь в лес, там тоже самое, про поля и говорить не стоит, они в первую очередь будут скуплены. Так что после принятия этого закона, хохули станут «квартирантами» у себя дома.
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  Skype 31.03.2020 в 20:30:15   # 744651
Сча вернутся домой гарные парни с европы, бабло просадят, а в европу их уже не пустят, карантин и что они будут делать ??? Безвиз просран, европа на карантине, куда они поедут, а точняк в Туркменистан, их там ждут, там работы валом.

Вопрос пустит их Россия к себе на работу или нет???
Думаю пустит, Россия добрая душа, ток срут ей все кому не лень, особливо малолетки дошкольного возраста лет под 50
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