Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ

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GoodZone 31 Марта 2020 в 18:02:33
КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За данное решение проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.
Как заявил глава государства, МВФ требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 млрд.
За закон отдали голоса 206 депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа", против проголосовали два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали. Фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность" поддержала законопроект 23 голосами, фракция "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12, внефракционные депутаты - пятью голосами. Против закона проголосовали фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8119733
Комментарии, по рейтингу, по дате
как я понял с 2001 года у них был запрет на продажу любой земли, и для развития экономики МВФ потребовал открыть этот рынок взамен предоставляемым кредитам, не для себя, а для украинцев, что бы развивался частный сектор, это логичный шаг.
Я понимаю что почти для всех русских Украина как красная тряпка - дитя "предавшее" матушку Россию, но у них очень не мало достижении, желаю им в этом нелегком пути всего наилучшего. Кстати этот путь мы то же с вами пройдем, надеюсь без конфликтов с Россией.
https://www.unian.net/economics/agro/10938302-verhovnaya-rada-otkryla-rynok-zemli-v-ukraine-chto-nuzhno-znat-video.html
https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/mvf-otkryvat-rynok-zemli-nujno-pravilnym-sposobom
Цитата: NBE от 31.03.2020 12:29:29Про какие сайты речь? Quote:
31.03.2020
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.
Согласно новой редакции ст. 130 приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут:
граждане Украины;
юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;
территориальные общины;
государство.
«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения. Этот абзац теряет силу при условии и со дня одобрения на референдуме решения, указанного в абзаце восьмом части первой настоящей статьи»,— говорится в документе.
Ранее в видеообращении к депутатам президент Владимир Зеленский предупредил, что заседание будет крайне значимым для всей страны и призвал их принять закон, открывающий рынок земли, и закон, препятствующий возвращению национализированной собственности ее бывшим владельцам. Принятие этих двух законов — одно из условий предоставления Украине от МВФ транша в $10 млрд.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Верховная рада подхватила вирус законотворчества».
https://www.kommersant.ru/doc/4309007?from=hotnews
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.
Согласно новой редакции ст. 130 приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут:
граждане Украины;
юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;
территориальные общины;
государство.
«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения. Этот абзац теряет силу при условии и со дня одобрения на референдуме решения, указанного в абзаце восьмом части первой настоящей статьи»,— говорится в документе.
Ранее в видеообращении к депутатам президент Владимир Зеленский предупредил, что заседание будет крайне значимым для всей страны и призвал их принять закон, открывающий рынок земли, и закон, препятствующий возвращению национализированной собственности ее бывшим владельцам. Принятие этих двух законов — одно из условий предоставления Украине от МВФ транша в $10 млрд.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Верховная рада подхватила вирус законотворчества».
https://www.kommersant.ru/doc/4309007?from=hotnews
Не находите ли странным заботу МВФ о рынке земли?
Относительно "благотворительности" МВФ: кредиты отдавать необходимо...
Развитие частного сектора - очень спорная тема. Во всяком случае, нигде на постсоветской территории, да и в большинстве стран мира он вот как-то себя не проявил ни в плане социальных достижений, ни в плане эффективности.
По поводу референдума - позволю себе напомнить о референдуме по сохранению СССР, на результаты которого благополучно забили. Забьют и теперь, если результат будет не в интересах крупного капитала.
Ты понимаешь что это инфа для лошков, которым нужно как-то объяснить почему у них скоро отнимут землю?
Бумажки, которые америкашки печатали последние 50 лет,
осели не в космосе, а у конкретных лиц.
Так вот, этих бумажек хватит что-бы выкупить ВСЮ Украину бесчисленное количество раз, а раз так, то это несомненно произойдёт. И неважно от какого лица, от Сидорчука, или ТОО «Орион».
А дальше будет так. Едешь к морю, а на развилке-отвороте от основной трассы стоит шлагбаум с надписью «частная территория», едешь в лес, там тоже самое, про поля и говорить не стоит, они в первую очередь будут скуплены. Так что после принятия этого закона, хохули станут «квартирантами» у себя дома.
Вопрос пустит их Россия к себе на работу или нет???
Думаю пустит, Россия добрая душа, ток срут ей все кому не лень, особливо малолетки дошкольного возраста лет под 50