Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ

31.03.2020Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодийПарламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Документ должен подписать президент Украины.Согласно новой редакции ст. 130 приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут:граждане Украины;юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные общины;территориальные общины;государство.«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения. Этот абзац теряет силу при условии и со дня одобрения на референдуме решения, указанного в абзаце восьмом части первой настоящей статьи»,— говорится в документе.Ранее в видеообращении к депутатам президент Владимир Зеленский предупредил, что заседание будет крайне значимым для всей страны и призвал их принять закон, открывающий рынок земли, и закон, препятствующий возвращению национализированной собственности ее бывшим владельцам. Принятие этих двух законов — одно из условий предоставления Украине от МВФ транша в $10 млрд.Подробнее — в публикации “Ъ” «Верховная рада подхватила вирус законотворчества».