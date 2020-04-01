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Империя зла
Мадуро обратился к мировым лидерам за поддержкой из-за «преследования» США
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danilov 01 Апреля 2020 в 09:14:12
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил руководителям стран мира письмо, в котором просит о поддержке в борьбе с преследованиями со стороны Соединенных Штатов. Посольство Боливарианской Республики в Москве во вторник предоставило ТАСС текст письма.

Венесуэльский лидер обратил внимание на то, что в то время, когда страны должны быть озабочены ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, США продолжают придерживаться своей линии по оказанию максимального давления. Hовым шагом в этом направлении, по его словам, стали обвинения в причастности к наркоторговле, выдвинутые американскими властями в адрес высокопоставленных чиновников Венесуэлы, в числе которых значится и сам Мадуро.

"Перед лицом таких серьезных обстоятельств я прошу вашей неоценимой поддержки в этом немыслимом и произвольном преследовании, осуществляемом посредством обновленной версии устаревшего маккартизма, развязанного после Второй мировой войны. Тогда они произвольно называли своих противников коммунистами, чтобы преследовать их, сегодня они делают это через произвольные категории террористов или торговцев наркотиками, не имея каких-либо доказательств для этого. Осуждение и нейтрализация этих неоправданных нападений на Венесуэлу сегодня будет очень полезным, чтобы помешать Вашингтону провести аналогичные кампании завтра против других народов и правительств мир", - указано в письме.

Мадуро подчеркнул, что эти действия Вашингтона "сами по себе не только незаконны, но и направлены на поддержку ложного обвинения в незаконном обороте наркотиков и терроризме с единственной целью имитировать предполагаемое судебное преследование венесуэльских властей". Президент Венесуэлы также назвал пантомимой предложение международного вознаграждения тому, кто предоставит информацию о нем или о высокопоставленных чиновниках Венесуэлы.

26 марта Соединенные Штаты назначили награду $15 млн за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" венесуэльского президента, а также награду $10 млн за аналогичную информацию о других представителях власти Боливарианской Республики. США также предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро и ряду других представителей властей страны.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8126079
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  едридмадрид 01.04.2020 в 10:25:59   # 744717

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  едридмадрид 01.04.2020 в 10:30:24   # 744719
мля письма он пишет, к миру обращается

да кто его слушать будет ( разве что такие же президенты ворюги и аферисты)

США заявили, что Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»). По данным Минюста, Мадуро и его соратники на протяжении 20 лет сотрудничали с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), из-за чего «тонны кокаина проникали» на территорию Штатов.

По оценкам Минюста США, из Венесуэлы в США ежегодно переправляют более 250 тонн кокаина.

Картель стремился не только обогатиться и укрепить свою власть, но и наводнить США кокаином, чтобы подорвать здоровье и благополучие американской нации.

Министерство юстиции США

Занимая ключевые позиции в режиме Мадуро, эти лица нарушили общественное доверие, содействуя поставкам наркотиков из Венесуэлы, включая контроль над самолетами, которые вылетают с венесуэльской авиабазы, а также контроль над маршрутами поставки наркотиков через порты в Венесуэле

Майкл Помпео
госсекретарь США

Минюст выдвинул против Мадуро обвинение по четырём пунктам, по каждому из которых ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

В 2016 году в США к 18 годам тюрьмы приговорили двух племянников жены Мадуро по обвинению в наркоторговле. По версии следствия, они были организаторами поставки в США порядка 800 килограммов кокаина.
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  едридмадрид 01.04.2020 в 10:34:43   # 744721
и последние, мадуровские генералы бегут от своего шефа



тот который справа на картинке

БОГОТА, 28 мар - РИА Новости. Генерал-майор вооруженных сил Венесуэлы в отставке Кливер Алькала Кордонес, проживавший последние два года в Колумбии, сдался американскому Управлению по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Tiempo

"Алькала сдался в городе Барранкилья и оттуда был отправлен в 16.30 в эту пятницу (по местному времени, 00.30 мск - ред.) в США на самолете DEA", - передает издание.

Власти Колумбии разрешили выезд Алькалы из страны, несмотря на приостановление международных воздушных перевозок, введенное в рамках борьбы с коронавирусом.

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  Ал 01.04.2020 в 10:55:49   # 744724
Цитата: едридмадрид от 01.04.2020 04:30:24
США заявили, что Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»). По данным Минюста, Мадуро и его соратники на протяжении 20 лет сотрудничали с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), из-за чего «тонны кокаина проникали» на территорию Штатов.

Дык, тогда чего столько лет для выдачи обвинения ждали?


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  Ал 01.04.2020 в 11:09:32   # 744725

Исходя из частого упоминания жопных ощущений, навевает на богатый личный опыт старого мудака, не освоившего не только навыки анализа поступающей в его "кастрюлю" информации, но и присущих цивилизованным людям манер...
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  ГОРЫНЫЧ 01.04.2020 в 13:25:41   # 744740
едридмадрид 01.04.2020 в 10:25:59 # 744717
Помнится, в прошлом году, от радости брызгая слюной, ты утверждал, что Мадуро не продержится до нового года, а ещё ранее, что Крымский мост не будет построен, ибо разворуют, да и строить нельзя, всё сломается. По Сирии сколько прогнозов делал, по МН17, по Скрипалям и что, сколько из них сбылось- ни одного. Апрель 2020- Мадуро на месте, Крымский мост построен и успешно функционирует, в Сирии дела потихоньку решаются, со Скрипалями и МН17 всё сдулось, так и будут волокитить пока само собой не сойдёт на нет.Тебе, Многоликий Анус, надо поменьше свидомых новостей читать, ибо твои комменты, один в один с их ресурсов. Ты упоротый, тебе лечится надо, а ты графоманией балуешься, пытаясь выдать сие за глубокий АНАЛиз!
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  Ilya. 01.04.2020 в 13:34:49   # 744742
Опять едрид портянки свои распихивает. Язык не вывихни, пиндосоприклонец.
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  Ал 01.04.2020 в 13:51:09   # 744744

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