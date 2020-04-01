Мадуро обратился к мировым лидерам за поддержкой из-за «преследования» США

США заявили, что Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»). По данным Минюста, Мадуро и его соратники на протяжении 20 лет сотрудничали с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), из-за чего «тонны кокаина проникали» на территорию Штатов.