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Империя зла
В ОБСЕ обеспокоены усилением санкций за фейки в условиях распространения коронавируса в РФ
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danilov 02 Апреля 2020 в 10:32:19
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность тем, какое влияние усиление ответственности в России за распространение недостоверной информации в условиях пандемии коронавируса окажет на работу журналистов. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте ОБСЕ.

"Я разделяю обеспокоенность российской Думы по поводу [необходимости] борьбы с распространением недостоверной информации, относящейся к нынешнему кризису в сфере здравоохранения. Однако поправки к административному и уголовному кодексам, как они предусмотрены, представляют риск чрезмерных ограничений для работы журналистов и самоцензуры работников СМИ, стремящихся информировать широкую общественность", - указал Дезир.

Во вторник Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил изменения в уголовный и административный кодексы с целью усиления ответственности за распространение фейков. В частности, в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) увеличены до 10 млн рублей штрафы для юридических лиц за распространение через СМИ или интернет ложной информации об угрожающих жизни обстоятельствах, в том числе эпидемиях. В настоящее время максимальный штраф для них составляет 1,5 млн рублей.

Кроме того, парламент поддержал введение уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 5 лет за распространение фейков, приведшее по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям.

https://tass.ru/obschestvo/8128961
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 02.04.2020 в 11:43:10   # 744835
Пусть они идут нахер
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  Konstant 02.04.2020 в 12:38:35   # 744837
Лесом лесом
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  СССР 02.04.2020 в 13:00:01   # 744840
Наверное сами и запускают эти фэйки.
вообще без палева
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  shlenchak 02.04.2020 в 15:09:21   # 744845
пзц ебанутые что ли совсем??? за вранье во время ЧС должны отвечать
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  старик 02.04.2020 в 19:04:00   # 744871
Что то они не беспокоятся когда в Латвии Литве Украине закрывают российские СМИ.
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  Джимбо 02.04.2020 в 21:58:23   # 744893
Такое ощущение что это ОБСЕ их и распространяет))) Раз так обеспокоены.
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