В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

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danilov 03 Апреля 2020 в 15:20:38
Ранее Россия предложила Генассамблее принять Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Документ признавал лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Согласно тексту, государства соглашаются сотрудничать между собой и с ВОЗ, в том числе для выработки способов борьбы с распространением и лечением COVID-19. Кроме того, документ призывал страны оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН. Еще 28 государств — членов ООН стали соавторами этой декларации.
"Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", — сказано в комментарии.
"В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", — отмечается в нем.
В комментарии говорится, что Москва хотела бы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования своего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании. "При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимая большинства государств-членов", — отмечает представительство.
Несмотря на то, что предложенная Россией Декларация была заблокирована небольшой группой государств, российская сторона продолжит координацию с единомышленниками по этому вопросу, отмечается в комментарии.
Москва рассчитывает, что все заинтересованные страны присоединятся к ней.
https://ria.ru/20200403/1569519112.html