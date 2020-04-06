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Империя зла
Трамп назвал ОПЕК незаконным объединением
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danilov 06 Апреля 2020 в 12:31:00
Президент США Дональд Трамп назвал ОПЕК незаконной организацией и заявил, что ему плевать на нее. Трансляция брифинга велась в субботу, 4 апреля, на странице Белого дома в Twitter.

«Я был против ОПЕК всю свою жизнь, потому что что это. Это же незаконно. Ее [ОПЕК] можно назвать картелем, ее можно называть монополией, но она рушится, поэтому мне плевать на ОПЕК», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти из Соединенных Штатов, чтобы защитить энергетический сектор страны из-за падений цен на нефть.

Обрушение произошло 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

В свою очередь, глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Азербайджана Замина Алиева заявил, что внеплановая встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля.
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В нее сейчас входят 13 стран.

ОПЕК+ включает в себя также Россию, Казахстан и Азербайджан. При этом основными производителями нефти являются РФ и Саудовская Аравия.

https://iz.ru/995860/2020-04-05/tramp-nazval-opek-nezakonnym-obedineniem
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 06.04.2020 в 12:32:05   # 745236
политик "от Бога"
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  Hairless 06.04.2020 в 12:53:27   # 745237
Все, что невыгодно США - незаконно!
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  Absolute 06.04.2020 в 13:18:35   # 745240
Цитата: Hairless от 06.04.2020 06:53:27
Все, что невыгодно США - незаконно!

Для своей страны он делает хорошо, для остального мира плохо.
Влияние на электорат...
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  Konstant 06.04.2020 в 13:35:07   # 745241
Рынок и рука это голимый п......шь
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  Практичный 06.04.2020 в 14:19:46   # 745243
Какого хобота звонил тогда Путину и саудитам? Попиариться? Сильно сомневаюсь
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  KapitanNemo 06.04.2020 в 15:52:17   # 745249
Почему так устроен мир? Чтобы тебе было хорошо, надо кому-то сделать плохо. От жадности?
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  GoodZone 06.04.2020 в 16:13:49   # 745251
Цитата: Практичный от 06.04.2020 08:19:46
Какого хобота звонил тогда Путину и саудитам? Попиариться? Сильно сомневаюсь

Наверное его послали ...
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