Трамп назвал ОПЕК незаконным объединением

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danilov 06 Апреля 2020 в 12:31:00
«Я был против ОПЕК всю свою жизнь, потому что что это. Это же незаконно. Ее [ОПЕК] можно назвать картелем, ее можно называть монополией, но она рушится, поэтому мне плевать на ОПЕК», — заявил американский лидер.
Ранее Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти из Соединенных Штатов, чтобы защитить энергетический сектор страны из-за падений цен на нефть.
Обрушение произошло 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.
В свою очередь, глава пресс-службы министерства энергетики, советник министра Азербайджана Замина Алиева заявил, что внеплановая встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля.
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) создана в 1960 году нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В нее сейчас входят 13 стран.
ОПЕК+ включает в себя также Россию, Казахстан и Азербайджан. При этом основными производителями нефти являются РФ и Саудовская Аравия.
https://iz.ru/995860/2020-04-05/tramp-nazval-opek-nezakonnym-obedineniem
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Hairless от 06.04.2020 06:53:27
Все, что невыгодно США - незаконно!
Все, что невыгодно США - незаконно!
Для своей страны он делает хорошо, для остального мира плохо.
Влияние на электорат...
Практичный 06.04.2020 в 14:19:46 # 745243
KapitanNemo 06.04.2020 в 15:52:17 # 745249
Цитата: Практичный от 06.04.2020 08:19:46
Какого хобота звонил тогда Путину и саудитам? Попиариться? Сильно сомневаюсь
Какого хобота звонил тогда Путину и саудитам? Попиариться? Сильно сомневаюсь
Наверное его послали ...