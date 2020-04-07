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Империя зла
Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим
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Гость 07 Апреля 2020 в 17:02:01
Координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс назвал меру беспрецедентной: по его словам, это первый в США случай признания террористами сторонников превосходства белой расы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 07.04.2020 в 17:14:05   # 745316
Правильно
В твитере столько неодекватов.
Националистов и и фашистов.
Спорить со всеми не буду -это факт
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  Маке0912 07.04.2020 в 17:39:38   # 745318
Спорить безполезно.
Это дешёвое гавно про российское.
Зауройтесь у нас .
Когда мусульман свинной мачёй поливают.
Будь честным Данилов и все шестерки.
Закройте у нас ваше сообщество пропоганды.
Против Ислама.
Я уже лет пять здесь.
Многие несогласные с шовенизмом ушли.
Это оказывается план проект, Нас лбами столкнуть.
Просто бабки гребёт.
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  Маке0912 07.04.2020 в 17:42:09   # 745319
Чем больше мы шумим тем больше реитинг.
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  Софруджу 07.04.2020 в 17:47:48   # 745320
Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу...
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  Маке0912 07.04.2020 в 17:55:11   # 745321
[quote name=Софруджу link=previd=109504#745320 date=1586260068]Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу...[/quote
Заново подними и прочитай.
Может смысл до вас дайдёт.
Нельзя никогда унижать другую веру.
Бог один.
Веры разные.
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  Практичный 07.04.2020 в 18:04:48   # 745322
Опять!?
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  Маке0912 07.04.2020 в 18:11:01   # 745324
Цитата: Практичный от 07.04.2020 12:04:48
Опять!?

Я же честно сказал.
Как есть.
Ты же помнишь, террористов всех взорвать.
Они не мусульмане.
Почитайте Коран .
Кто хочет убить. Сам умрёт и попадёт в Ад.
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  Konstant 07.04.2020 в 18:54:45   # 745328
давайе жить дружно.....
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  Маке0912 07.04.2020 в 19:16:18   # 745335
Цитата: Konstant от 07.04.2020 12:54:45
давайе жить дружно.....

Молодец
Правильно я всегда об этом говорил.
Просто некоторые шовенистичесткие и фашистообразнные всю тему мутят.
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  старик 07.04.2020 в 19:32:54   # 745339
Вообще первый раз слышу про русское имперское движение. Похоже что властям США больше заняться нечем кроме как искать террористов там, где их нет. Вот в Сирии они террористов просто в упор не видят, и даже помогают им.
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  kubik 07.04.2020 в 20:06:11   # 745342
Я не понял, чего тут некоторые возбудились, но конторка явно националистической направленности, раньше их в РФ дофига было типа РНЕ или НБП, но всех пересажали причем на территории РФ.
Вы почитайте какую они ересь пишут на сайте их давно прикрыть пора.
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  kubik 07.04.2020 в 20:10:35   # 745343
Их скорее за воинственный антисемитизм покарали нежели за расовую нетерпимость.
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  Walter 07.04.2020 в 21:32:25   # 745351
Цитата: kubik от 07.04.2020 14:10:35
Их скорее за воинственный антисемитизм покарали нежели за расовую нетерпимость.
какой антисемитизм? Посмотри состав российского правительства и делай выводы
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  Ал 07.04.2020 в 22:04:50   # 745355
Quote:
6 апреля 2020
Признанное США террористическим "Русское имперское движение" давно на контроле Минюста РФ https://www.interfax.ru/russia/702853
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сайт "Русского имперского движения" (РИД), которое США внесли в список террористических организаций, был включен Министерством юстиции РФ в реестр экстремистских материалов еще восемь лет назад.
Согласно данным сайта Минюста, портал был признан экстремистским решением Беляевского районного суда Оренбургской области от 20 августа 2012 года.
Кроме этого, экстремистскими материалами также признаны один из номеров газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" (решение Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 31.08.2009 г.) и номер общественно-политического журнала "Имперский курьеръ. Орган Русского имперского движения" (решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 27.11.2009 г.).
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на координатора Госдепа США по противостоянию терроризму Натана Сейлса, что американские власти внесли РИД в список террористических организаций.
The New York Times допускает, что такие действия могут стать ответом на критику о том, что администрация США из политических соображений преуменьшает угрозу, исходящую от националистов, выступающих за превосходство белой расы, отмечает газета.
Власти США не считают, что Русское имперское движение (РИД) спонсируют российские власти, отмечает газета. Движение, отмечает газета, поддерживает неонацистские организации в скандинавских странах. Так, в 2017 году Русское имперское движение упоминалось в деле о трех гражданах Швеции, которые планировали провести нападения на беженцев. Тогда сторона обвинения заявила, что двое обвиняемых были в Санкт-Петербурге, где проходили обучение в одном из лагерей Русского имперского движения.
Quote:
Не прошло и трех восьми лет...
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  строитель 07.04.2020 в 23:02:26   # 745368
Макехервруке, хорош жрать арак. Аллах все видит. Он тебя накажет
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  Васяй 07.04.2020 в 23:04:11   # 745369
Цитата: Маке0912 от 07.04.2020 11:39:38
Спорить безполезно.
Это дешёвое гавно про российское.
Зауройтесь у нас .
Когда мусульман свинной мачёй поливают.
Будь честным Данилов и все шестерки.
Закройте у нас ваше сообщество пропоганды.
Против Ислама.
Я уже лет пять здесь.
Многие несогласные с шовенизмом ушли.
Это оказывается план проект, Нас лбами столкнуть.
Просто бабки гребёт.
Маке не уходите.Поверьте на сайте против Ислама еденицы!Вы правильно сказали:Уто хочет убить тот сам умрет и попадет в ад.Я православный,вы мусульманин-нас обьединяет одно -вера в бога,всевышнего!давайте рассуждать и комментировать уважая мнение друг друга!
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:07:18   # 745370
Цитата: старик от 07.04.2020 13:32:54
Вообще первый раз слышу про русское имперское движение. Похоже что властям США больше заняться нечем кроме как искать террористов там, где их нет. Вот в Сирии они террористов просто в упор не видят, и даже помогают им.


тебе про РУССКОГО-РОССИЙСКОГО ФАШИСТА - Лимонова который недавно сдох

нпомнить, а такого говна в России полно только кто то говорит в открытую что он русский фашист, а кто то великодержавный русский шовинизм прикрывает российскими имперскими амбициями

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  Васяй 07.04.2020 в 23:07:40   # 745371
Ал извини случайно покарал
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:08:42   # 745372
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  Ал 07.04.2020 в 23:10:11   # 745373
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  Васяй 07.04.2020 в 23:11:00   # 745374
Цитата: едридмадрид от 07.04.2020 17:07:18
Цитата: старик от 07.04.2020 13:32:54
Вообще первый раз слышу про русское имперское движение. Похоже что властям США больше заняться нечем кроме как искать террористов там, где их нет. Вот в Сирии они террористов просто в упор не видят, и даже помогают им.


тебе про РУССКОГО-РОССИЙСКОГО ФАШИСТА - Лимонова который недавно сдох

нпомнить, а такого говна в России полно только кто то говорит в открытую что он русский фашист, а кто то великодержавный русский шовинизм прикрывает российскими имперскими амбициями

Так такого говна везде хватает,примеров можно приводить пальцев не хватит!
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:11:55   # 745375
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  Ал 07.04.2020 в 23:13:35   # 745377
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:15:33   # 745378
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  Ал 07.04.2020 в 23:16:13   # 745380
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:16:51   # 745381
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  Ал 07.04.2020 в 23:19:57   # 745382
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  Ал 07.04.2020 в 23:24:56   # 745385
Цитата: едридмадрид от 07.04.2020 17:16:51
Quote:
Но есть еще третий фактор, тормозящий объединение республик в один союз, – это национализм в отдельных республиках. Нэп действует не только на русское население, но и на нерусское. Нэп развивает частную торговлю и промышленность не только в центре России, но и в отдельных республиках. Вот этот-то самый нэп и связанный с ним частный капитал питают, [c.248] взращивают национализм грузинский, азербайджанский, узбекский и пр. Конечно, если бы не было великорусского шовинизма, который является наступательным, потому что он силен, потому что он и раньше был силен, и навыки угнетать и принижать у него остались, – если бы великорусского шовинизма не было то, может быть, и шовинизм местный, как ответ на шовинизм великорусский, существовал бы, так сказать, в минимальном, в миниатюрном виде, потому что в последнем счете антирусский национализм есть оборонительная форма, некоторая уродливая форма обороны против национализма великорусского, против шовинизма великорусского. Если бы этот национализм был только оборонительный, можно было бы еще не поднимать из-за него шума. Можно было бы сосредоточить всю силу своих действий и всю силу своей борьбы на шовинизме великорусском, надеясь, что коль скоро этот сильный враг будет повален, то вместе с тем будет повален и национализм антирусский, ибо он, этот национализм, повторяю, в конечном счете является реакцией на национализм великорусский, ответом на него, известной обороной. Да, это было бы так, если бы на местах национализм антирусский дальше реакции на национализм великорусский не уходил. Но беда в том, что в некоторых республиках этот оборонительный национализм превращается в наступательный.
...
https://www.marxists.org/russkij/stalin/t5/report_national_moments.htm
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:32:10   # 745387
Уже в то время, когда Вл. Ильич писал эти строки (в 1914 году), еще до мировой войны, он выдвигал право на самоопределение для Украины, между тем как великорусские шовинисты (в том числе и очень революционные) склонны были отрицать самое существование украинского народа.

«Суждено ли, напр., Украине составить самостоятельное государство, это зависит от 1.000 факторов, неизвестных заранее. И, не пытаясь «гадать» попусту, мы твердо стоим на том, что несомненно: право Украины на такое государство. Мы уважаем это право, мы на поддерживаем привилегий великорусса над украинцами, мы воспитываем массы в духе признания этого права, в духе отрицания государственных привилегий какой бы то ни было нации». (Том XIX, стр. 105).

Необходимость борьбы с шовинизмом господствующей нации Ленин всегда и неизменно подчеркивает.
«Среди тревог и треволнений,, приносимых борьбой за существование, за кусок хлеба, русские рабочие не могут и не должны забывать о том национальном угнетении, под игом которого находятся десятки и десятки миллионов «инородцев», населяющих Россию.. Господствующая национальность—великорусам составляют около 43 процентов всего населения империи. Из каждых 100 жителей свыше 50 принадлежат к «инородцам».



эй ошибки природы, залетные российские ватаны и тролли на этой помойке сайте ( по портфилу)

тут Ленин за Украину говорит
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  едридмадрид 07.04.2020 в 23:32:51   # 745388
Прежде всего Вл. Ильич призывал рабочий класс России к борьбе с великорусским шовинизмом. В нем В. И. всегда видел главное препятствие к разрешению национального вопроса в интересах рабочего класса.

«Возьмем позицию угнетающей нации. Может ли быть свободен народ, угнетающий другие народы? Нет. Интересы свободы великорусского населения требуют борьбы с таким угнетением. Долгая история, вековая история подавления движений угнетенных наций, систематическая пропаганда такого подавления со стороны «высших» классов создали громадные помехи делу свободы самого» великорусского народа в его предрассудках и т. д.

«Великорусские черносотенцы сознательно поддерживают эти предрассудки и разжигают их. Великорусская буржуазия мирится с ними или подлаживается к ним. Великорусский пролетариат не может осуществить своих целей, не может расчистить себе пути к свободе, не борясь систематически с этими предрассудками». (Том XIX, стр. 104).

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