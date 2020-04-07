"Космос наш!"

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danilov 07 Апреля 2020 в 15:38:55
"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - отмечается в указе.
В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. "В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право", - говорится в указе Трампа.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.
https://tass.ru/kosmos/8176205
Комментарии, по рейтингу, по дате
В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.Эта гнилая гребаная страна вообще не признает никаких соглашений, но нарушает международные нормы и правила по их мнению только Россия.
В какой то день в какой то час, зимой а может летом
На ледяной хребет луны опустится ракета
И из ракеты выйдут три, три земных посланца
Джон ,Томми, Вилли словом три аме-ри-канца
Всплакнут, обнимутся потом Джон, Томми ну и Вилли
Олрайт! Воскликнут первыми мы на луну ступили
А потому хоть и луна звалась луной когда то
Теперь зовьется пусть она аме-ри-канским штатом.
Но в тот момент из-за скалы к ним по тропинке узкой
Огромный выйдет человек и скажет так по русски
На скалах сели , для чего ведь здесь легко разбиться?
За сопкой наш ракетодром, кафе, гостиница при нем.
Могли бы там садиться!
KapitanNemo 07.04.2020 в 21:30:07 # 745349
Американцы летали на Сириус-5 это очень дорогая ракета была. Будет ли коммерческая выгода от этой лунной программы?
внизу цифры - это выводимая полезная масса в тоннах
Как видно из картинки, самая мощная ракета до сих пор Сириус-5, выводила на НОО 150 тонн.
Новый проект Interplanetary Transport System будет выводить 550 тонн. Но пока это проект.