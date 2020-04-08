Спасают мир

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danilov 10 Апреля 2020 в 08:32:32
«Пандемии не уважают национальных границ. Десятилетиями играя ведущую роль в оказании помощи в сфере здравоохранения и гуманитарных усилий, мы знаем, что мудрые и стратегические вложения играют критическую роль в защите нашей родины. Как показывает история, мы умеем бороться с пандемиями внутри страны и помогать другим странам сдерживать распространение заболеваний за рубежом», — отметил Помпео.
«И главное — Соединённые Штаты способны оказать значимую помощь нашим зарубежным партнёрам, не отнимая важных ресурсов у американского народа. Все важнейшие медицинские принадлежности останутся в США, пока не будет удовлетворен внутренний спрос», — подчеркнул госсекретарь.
https://www.golos-ameriki.ru/a/pompeo-coronavirus-aid-us-statement/5364572.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/08/pompeo-pri-pandemii-ssha-povedali-miru-o-svoey-nesravnimoy-shchedrosti
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