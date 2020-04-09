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Империя зла
Федрезерв объявил об экстренном вливании еще 2 трлн долларов в экономику США.
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danilov 10 Апреля 2020 в 08:39:23
Напечатанные средства пойдут на несколько направлений:

• Предоставление кредитов малому и среднему бизнесу (600 млрд) вдовесок к тому, что уже выплачивает американское Казначество напрямую.

• Покупку корпоративных облигаций (800 млрд), включая бумаги инвестиционного класса. 15-20% всего рынка частных облигаций может оказаться в собственности ФРС, когда пыль уляжется и кризис закончится. Вариант мягкой национализации.

• Начало закупок муниципальных облигаций (500 млрд) для поддержания на плаву штатов и округов. Скорее всего, такие меры предприняты в связи с тем, что несколько штатов (а именно Иллинойс и Нью-Джерси) уже находятся в преддефолтном состоянии.

Общий баланс Федрезерва на текущий момент превышает 5.8 трлн долларов, это составляет примерно 28% от ВВП Америки. Ему еще есть куда расти - скажем, баланс ЕЦБ равен 42% ВВП Еврозоны, а баланс Банка Японии так и вовсе больше экономики своей страны.

Глава ФРС Джером Пауэлл уверен в том, что каждый напечатанный доллар позволяет поддерживать долги на 10 долларов. Роста инфляции он не боится - ведь пока весь мир лихорадочно покупает доллары, американская экономика лишь продолжит переживать дефляцию.

В крайнем случае, если кризис затянется, то ФРС может пойти еще дальше - не сдерживать себя рынком облигаций и начать напрямую покупать акции и индексы ETF (что, кстати, уже 10 лет делается в Японии).

//Малек Дудаков

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