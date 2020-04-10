В СК рассказали об эсэсовце, причастном к расстрелам под Ростовом

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danilov 10 Апреля 2020 в 08:41:49
По данным следствия, 11-12 августа 1942 года зондеркоманда СС-10а, полиция безопасности и СД под предлогом переселения вывезли в район поселка Змиевская балка "не менее 27 тысяч человек, которых затем расстреляли".
"Установлено, что к совершению этого преступления причастен переводчик зондеркоманды СС-10а Гельмут Оберлендер. Сейчас он незаконно проживает в Канаде", - сообщается на видео в официальном Youtube-канале ведомства.
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Оберлендера - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Ранее Оберлендер был лишен канадского гражданства на том основании, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.
https://ria.ru/20200409/1569815592.html