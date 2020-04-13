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Империя зла
В МИД России назвали подлым приемом Госдепа умалчивание о Гагарине
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danilov 13 Апреля 2020 в 08:15:08
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сообщение Госдепартамента США о Международном дне полета человека в космос без упоминания о Юрии Гагарине - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды. Об этом говорится на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Ранее на русскоязычной странице Госдепартамента в той же социальной сети появилось поздравление к 12 апреля. Отмечаемый в этот день праздник в России традиционно носит название Дня космонавтики, а в остальном мире - Международного дня полета человека в космос. "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос", - отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства США над поздравительной открыткой.

"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин, - указали в ответ в российском министерстве иностранных дел. - Не упомянуть об этом - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды".

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

https://tass.ru/politika/8224667
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 13.04.2020 в 09:34:47   # 745916
Ну тут как бы все штатно, но у нас тоже тишина и гладь. Не было и не помним. Подстилки пиндоские
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  Софруджу 13.04.2020 в 09:36:01   # 745917
Когда-то в Лондонском планетарии, кстати, вообще-то, довольно скромном, не идущим ни в какое сравнение не только с Московским, но и и с другими известными мне на территории СССР, обратил внимание, что во всех экспозициях не было не единого слова, не единого фото , экспоната и пр., которые касались бы Гагарина, первого спутника и, вообще, СССР. Сплошные американцы. При этом сами англичане старшего возраста Гагарина практически все знают.
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