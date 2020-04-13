В МИД России назвали подлым приемом Госдепа умалчивание о Гагарине

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danilov 13 Апреля 2020 в 08:15:08
Ранее на русскоязычной странице Госдепартамента в той же социальной сети появилось поздравление к 12 апреля. Отмечаемый в этот день праздник в России традиционно носит название Дня космонавтики, а в остальном мире - Международного дня полета человека в космос. "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос", - отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства США над поздравительной открыткой.
"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин, - указали в ответ в российском министерстве иностранных дел. - Не упомянуть об этом - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды".
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.
https://tass.ru/politika/8224667
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