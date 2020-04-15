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Империя зла
ООН раскритиковала решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
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danilov 15 Апреля 2020 в 15:10:40
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Нана
15.04.2020 в 16:44:20
# 746247
Всё , что нужно знать о ситуации в США
https://www.youtube.com/watch?v=GsoxuRxVHbU
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старик
15.04.2020 в 19:06:24
# 746276
Я тоже за то, чтобы не финансировать бюрократические надстройки в виде ВОЗ и ВТО. Толку от них вообще никакого, тем более что они являются инструментом америкосов.
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