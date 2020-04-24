Le Monde (Франция): Прага сводит исторические счеты с Россией на своих улицах

В заявлении главы шестого округа Праги ощущались провокационные нотки. «На нем не было маски, а правила одинаковы для всех», — написал Ондрей Колар в «Фейсбуке» под фотографией памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который был снесен 3 апреля из его района. Стоит отметить, что с середины марта ношение маски является обязательным в стране для борьбы с коронавирусом.
На поспешно снятом тем утром видео видно, что одного крана и нескольких рабочих было достаточно, чтобы снять с пьедестала памятник, который уже не первый год вызывает раскол в стране. Иван Конев считался в советский период военным героем, освободителем Праги в 1945 году. Как бы то ни было, часть чехов ненавидят его за подавления восстания в Будапеште в 1956 году и, как утверждают некоторые, разведдеятельность против Пражской весны 1968 года. За последние месяцы бронзовый бюст не раз обливали краской, но у него также возлагали цветы ностальгирующие по прошлому люди.
После нескольких месяцев обсуждения Колар провел в сентябре постановление о демонтаже установленного в 1980 году памятника и его переносе в запланированный к открытию музей. «Это не входило в наши изначальные планы, но после того, как в августе 2018 года мы поместили у памятника табличку с указанием роли маршала Конева в Венгрии в 1956 году, россияне начали обвинять нас в попытках переписать историю», — отвечает он нам из «двойного карантина». Мэр не только сидит в самоизоляции, как и все остальные, но и находится под защитой полиции «из-за угроз со стороны России и чешских граждан, которые получают деньги от Кремля или поддерживают коммунистов и неонацистов».
Гнев России
Его решение о переносе памятника скончавшемуся в 1973 году герою Красной армии вызвало целую бурю гнева в России. 5 апреля чешское посольство в Москве закидали дымовыми шашками. Российские официальные лица в свою очередь осудили поступок чешских властей. «Мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или, если это потребуется, на русской земле», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Действия этого муниципалитета в Праге иначе как циничными и возмутительными назвать трудно», — добавил министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что они противоречат двустороннему соглашению 1993 года, по которому Чехия должна заботиться об останках солдат Красной армии. В России даже начали следствие в связи «осквернением» символов российской военной славы.
В чешском МИДе в свою очередь назвали эти угрозы «неприемлемым вмешательством». Как бы то ни было, в чешской политике нет на этот счет единомыслия. Местная компартия (редкость для бывших стран восточного блока) осудила снос. Пресс-секретарь известного своими пророссийскими взглядами президента Милоша Земана в свою очередь раскритиковал «экстремистов, которые позорят героев и жертв войны». «Можно снести памятник, но нельзя стереть память», — уверен он.
Советская символика
Споры вокруг советской символики существуют во многих бывших коммунистических странах Центральной Европы, но в Чехии обычно проходят менее остро. «В 1990-х годах существовали сильные антикоммунистические настроения, но все политики признавали роль Красной армии в освобождении Праги», — рассказывает историк Михал Копецек. Все изменилось «после аннексии Крыма и возрождения российского империализма» при Владимире Путине.
Французский эксперт по Центральной Европе Жак Рюпник в свою очередь отмечает, что перенос статуи пришелся на тот момент, когда консервативные и католические активисты восстанавливают Марианскую колонну на Староместской площади в центре столицы, вызывающую неоднозначную реакцию. Этот символ католицизма был возведен Габсбургами в 1650 году, но затем снесен после развала Австро-Венгрии в 1918 году. «В период между двумя войнами целью было избавиться от австрийского наследия, а сейчас нужно избавиться от советского и российского наследия», — говорит Рюпник. Копецек в свою очередь «не очень доволен» сносом и осуждает «историческое состязание», хотя считает российскую реакцию «нелепой».
Мэру Праги, члену близкой к левым Пиратской партии, тоже не по душе это противостояние. Тем не менее в конце февраля он переименовал площадь, у которой находится российское посольство, в честь убитого в 2015 году оппозиционера Бориса Немцова. «Он защищал демократию, но был убит», — считает Зденек Гриб. Адрес российского диппредставительства стал: площадь Бориса Немцова, дом 1. Москва не решилась протестовать. Тем не менее 17 апреля российские дипломаты сообщили об изменении официального адреса посольства в чешской столице: его перенесли в прилегающее к громадному комплексу небольшое консульское здание, которое выходит на другую улицу.