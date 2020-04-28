В Черном море найден теплоход "Армения"

Более четырёх часов немецкая авиация при хорошей видимости бомбила госпитальное судно "Армения", нёсшее все опознавательные знаки.Погибли более шести тысяч раненых бойцов, медперсонала и эвакуируемых гражданских.В продолжении темы о "простом народе": за штурвалами самолетов сидели выходцы из того самого простого народа.
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danilov 28 Апреля 2020 в 16:16:19
Более четырёх часов немецкая авиация при хорошей видимости бомбила госпитальное судно "Армения", нёсшее все опознавательные знаки.Погибли более шести тысяч раненых бойцов, медперсонала и эвакуируемых гражданских.