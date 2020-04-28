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Империя зла
В Черном море найден теплоход "Армения"
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danilov 28 Апреля 2020 в 16:16:19
В Черном море найден затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения", на борту которого погибли тысячи человек.



Более четырёх часов немецкая авиация при хорошей видимости бомбила госпитальное судно "Армения", нёсшее все опознавательные знаки.Погибли более шести тысяч раненых бойцов, медперсонала и эвакуируемых гражданских.
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  старик 28.04.2020 в 18:54:14   # 748181
Quote:
Более четырёх часов немецкая авиация при хорошей видимости бомбила госпитальное судно "Армения", нёсшее все опознавательные знаки.Погибли более шести тысяч раненых бойцов, медперсонала и эвакуируемых гражданских.
В продолжении темы о "простом народе": за штурвалами самолетов сидели выходцы из того самого простого народа.
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