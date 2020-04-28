Не хотят платить по долгам

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danilov 28 Апреля 2020 в 17:55:43
https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/24/republican-coronavirus-china-xi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 28.04.2020 12:58:23Вопрос мне так это был сарказм. А так не какие они не молодцы пользуются моментами в свою пользу еще те хитрецы и падлюки.
Храните деньги в в облигациях США! Насчет "молодцы" : приятель одолжил у Вас деньги , а потом отказался возвращать,он тоже молодец?
Храните деньги в в облигациях США! Насчет "молодцы" : приятель одолжил у Вас деньги , а потом отказался возвращать,он тоже молодец?