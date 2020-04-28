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Империя зла
Не хотят платить по долгам
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danilov 28 Апреля 2020 в 17:55:43
Ведущие Республиканцы предложили аннулировать 1.1 триллиона внешнего долга США перед Китаем в качестве компенсации за экономический ущерб от эпидемии коронавируса - The Washington Post.

https://www.washingtonpost.com/business/2020/04/24/republican-coronavirus-china-xi/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Super 28.04.2020 в 18:35:01   # 748178
Под шумок решили списать. Молодцы но это чревато если так будут делать. Обвинять другие страны и так списывать свои долги, нашли способ как свой долг списать. Значит всякие такие потрясение будет все чаще случатся долгов много надо все списывать.
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  старик 28.04.2020 в 18:58:23   # 748183
Храните деньги в в облигациях США! Насчет "молодцы" : приятель одолжил у Вас деньги , а потом отказался возвращать,он тоже молодец?
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  гримм 28.04.2020 в 19:16:11   # 748186
Дикий запад привык на халяву жить
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  DITRX 28.04.2020 в 19:34:23   # 748188
До ноября ещё не такой бред услышим.
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  Super 28.04.2020 в 19:42:19   # 748190
Цитата: старик от 28.04.2020 12:58:23
Храните деньги в в облигациях США! Насчет "молодцы" : приятель одолжил у Вас деньги , а потом отказался возвращать,он тоже молодец?
Вопрос мне так это был сарказм. А так не какие они не молодцы пользуются моментами в свою пользу еще те хитрецы и падлюки.
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