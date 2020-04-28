Мозги только для американцев!
danilov 28 Апреля 2020 в 21:00:47
В американском Сенате обсуждается идея о запрете преподавания фундаментальных дисциплин в университетах США для студентов из Китая.
Том Коттон, сенатор от Арканзаса, которого прочат в “преемники” Дональда Трампа в 2024 году, предложил ограничить программы обучения китайцев в Америке.
Он сказал, что США открыты для тех, кто хочет изучать произведения Шекспира или публикации Отцов-основателей. Но не для тех, кто едет в Америку для учебы по специальностям вроде квантовых вычислений или искусственного интеллекта, чтобы затем использовать полученные знания против национальных интересов США.
Коттон является одним из тех “ястребов”, кто требует, чтобы Китай понес ответственность за эпидемию COVID-19. Он имеет статус ко-спонсора законопроекта, что может снять юридическую неприкосновенность с Компартии КНР в судах США.
Но именно в контексте образования Коттон поднял тему, которая становится всё более актуальной в политических кругах Америки. Как раз сейчас Департамент юстиции США ведет расследование в отношении Гарварда и Йеля о получении тайных грантов на сумму в несколько миллиардов долларов от властей КНР.
Сотрудники ФБР выясняют, на каких условиях американские профессора выигрывали эти гранты и что они дают Китаю взамен. В фокусе внимания оказалась программа “План тысячи талантов”, который переманивает западных ученых на повышенные ставки в университеты КНР.
Одним из таких ученых стал Чарльз Либер, декан факультета химии и химической биологии Гарварда. Он скрытно получал по 50,000 долларов в месяц за то, чтобы одновременно работать в Уханьском университете. Пять лет он делился с китайскими коллегами последними научными достижениями Гарварда. Сейчас Либер находится за решеткой.
Ограничение научных и образовательных контактов университетов США и Китая станет одним из очевидных трендов в противостоянии двух стран после завершения эпидемии. Американским профессорам запретят работать в Китае, а студентам из КНР урежут возможности для обучения в США.
//Малек Дудаков