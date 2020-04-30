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Империя зла
Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ
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danilov 30 Апреля 2020 в 12:01:36
МОСКВА, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такими словами она прокомментировала размещённую на сайте госдепа США публикацию о перевооружении части подводных ракетоносцев ракетами с ядерными зарядами «малой мощности».

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — сказала Мария Захарова.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что этот шаг Вашингтона Москва расценивает как опасный элемент дестабилизации, направленный на «стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведёт к снижению ядерного порога».

Как сообщало ИА REGNUM, в США принята новая доктрина применения ядерного оружия. В её рамках рассматривается вероятность того, что ядерный удар ограниченной мощности может не привести к полномасштабной ядерной войне.

https://regnum.ru/news/polit/2933444.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 30.04.2020 в 15:54:33   # 748391
Если драться, то драться нужно до конца!
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  едридмадрид 30.04.2020 в 16:19:08   # 748394

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  едридмадрид 30.04.2020 в 16:44:58   # 748397


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  едридмадрид 30.04.2020 в 16:49:49   # 748398
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  строитель 30.04.2020 в 17:59:37   # 748406
Педрид, а ты то чо обосрался так? Тебя то эти разборки больших дядь нихуя не должны парить. Ты то бессмертный и до тебя радиоактивный пепел от Вашингтонга не накроет
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  старик 30.04.2020 в 19:25:39   # 748423
Quote:
уже простые пуски с подлодок НАТО считает нападением,
Едрид, злоба Вам застилает глаза, и Вы не можете прочитать то, что написано: Quote:
Как сообщало ИА REGNUM, в США принята новая доктрина применения ядерного оружия. В её рамках рассматривается вероятность того, что ядерный удар ограниченной мощности может не привести к полномасштабной ядерной войне.
Я понимаю конечно что Вы большой спец в области простых или не простых пусков, вот только нет еще таких приборов , которые могут определить несет ракета обычный заряд или ядерный. Вы наверное можете определить. И ведь Вам невдомек, что плешивого и обнуленного,как Вы выражаетесь, не накроет, он то спасется, а всем нам, и Вам тоже-крантец. Молитесь на "великую" нацию, может Вам зачтется на том свете.
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