Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

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danilov 30 Апреля 2020 в 12:01:36
Такими словами она прокомментировала размещённую на сайте госдепа США публикацию о перевооружении части подводных ракетоносцев ракетами с ядерными зарядами «малой мощности».
«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — сказала Мария Захарова.
«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — пояснила официальный представитель МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что этот шаг Вашингтона Москва расценивает как опасный элемент дестабилизации, направленный на «стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведёт к снижению ядерного порога».
Как сообщало ИА REGNUM, в США принята новая доктрина применения ядерного оружия. В её рамках рассматривается вероятность того, что ядерный удар ограниченной мощности может не привести к полномасштабной ядерной войне.
https://regnum.ru/news/polit/2933444.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 30.04.2020 в 16:19:08 # 748394
плешивый очкует
уже простые пуски с подлодок НАТО считает нападением, недообнуленец не хочет раньше срока вместе с российским народом в рай попасть
уже простые пуски с подлодок НАТО считает нападением, недообнуленец не хочет раньше срока вместе с российским народом в рай попасть
едридмадрид 30.04.2020 в 16:44:58 # 748397
едридмадрид 30.04.2020 в 16:49:49 # 748398
уже простые пуски с подлодок НАТО считает нападением,Едрид, злоба Вам застилает глаза, и Вы не можете прочитать то, что написано: Quote:
Как сообщало ИА REGNUM, в США принята новая доктрина применения ядерного оружия. В её рамках рассматривается вероятность того, что ядерный удар ограниченной мощности может не привести к полномасштабной ядерной войне.Я понимаю конечно что Вы большой спец в области простых или не простых пусков, вот только нет еще таких приборов , которые могут определить несет ракета обычный заряд или ядерный. Вы наверное можете определить. И ведь Вам невдомек, что плешивого и обнуленного,как Вы выражаетесь, не накроет, он то спасется, а всем нам, и Вам тоже-крантец. Молитесь на "великую" нацию, может Вам зачтется на том свете.