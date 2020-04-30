Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

плешивый очкуетуже простые пуски с подлодок НАТО считает нападением, недообнуленец не хочет раньше срока вместе с российским народом в рай попасть

уже простые пуски с подлодок НАТО считает нападением,

Как сообщало ИА REGNUM, в США принята новая доктрина применения ядерного оружия. В её рамках рассматривается вероятность того, что ядерный удар ограниченной мощности может не привести к полномасштабной ядерной войне.