Китайские власти поддерживают официальную позицию России

Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения»,Конечно "займет" конечно " примет"! А на хрена амерам что то занимать и принимать, если руководства стран, на территории которых амеры "работают ",с большим удовольствием предоставляют им свои земли? Вернее не свои , а государственные. Я конечно же не знаю, но думаю что не бесплатно, и вряд ли Пентагон платит в казну.
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danilov 30 Апреля 2020 в 12:02:26
«Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения», – подчеркнул официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Вашингтон должен уделить особое внимание вопросам, напрямую связанные со здоровьем и благополучием населения стран, в которых находятся американские лаборатории, отметил дипломат.
17 апреля Мария Захарова заявила, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.