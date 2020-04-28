Позеленевшие от плесени мОзги

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danilov 30 Апреля 2020 в 12:04:12
Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Антону Гутерриш, выступая на проходящей в видеоформате конференции "Петерсбергский климатический диалог". "Как и у коронавируса, у парниковых газов нет границ", - подчеркнул он.
"В то время как мы тратим триллионы на восстановление от COVID-19, создавая новые рабочие места и новые предприятия, мы должны думать о переходе на чистые, зелёные источники энергии", - отметил генсек. "Инвестиции должны идти на ускорение декарбонизации всех областей нашей экономики".
"Если деньги налогоплательщиков используются на спасение бизнеса, там должны создаваться зелёные рабочие места, которые приведут к устойчивому росту экономики. Эти деньги не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу, использующим уголь индустриям", - продолжил Гутерриш.
Он также призвал налоговые органы переводить экономики "из серых в зелёные". "Уголь должен иметь такую цену, чтобы загрязнители воздуха платили за это загрязнение", - добавил глава ООН.
ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 28.04.2020
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он также призвал налоговые органы переводить экономики "из серых в зелёные". "Уголь должен иметь такую цену, чтобы загрязнители воздуха платили за это загрязнение", - добавил глава ООН.Сказочно научно и чувствуется, такой, прогрессивный подход.