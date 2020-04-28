 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Позеленевшие от плесени мОзги
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Апреля 2020 в 12:04:12
Правительства стран мира должны в первую очередь помогать восстановлению тех предприятий и рабочих мест, деятельность которых будет способствовать переходу на чистые возобновляемые источники энергии.

Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Антону Гутерриш, выступая на проходящей в видеоформате конференции "Петерсбергский климатический диалог". "Как и у коронавируса, у парниковых газов нет границ", - подчеркнул он.

"В то время как мы тратим триллионы на восстановление от COVID-19, создавая новые рабочие места и новые предприятия, мы должны думать о переходе на чистые, зелёные источники энергии", - отметил генсек. "Инвестиции должны идти на ускорение декарбонизации всех областей нашей экономики".

"Если деньги налогоплательщиков используются на спасение бизнеса, там должны создаваться зелёные рабочие места, которые приведут к устойчивому росту экономики. Эти деньги не должны идти на помощь устаревшим, загрязняющим атмосферу, использующим уголь индустриям", - продолжил Гутерриш.

Он также призвал налоговые органы переводить экономики "из серых в зелёные". "Уголь должен иметь такую цену, чтобы загрязнители воздуха платили за это загрязнение", - добавил глава ООН.

ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 28.04.2020
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 30.04.2020 в 15:47:28   # 748390
ООО как высоко взяли, вообще все эти международные организации (ООН, ВОЗ, ВТО, Всемирный банк и т.д.) нужно послать за тридевять земель и развиваться самому, уже понятно что они играют только в одни ворота, цуки двухличные...
поощрить (1) | покарать
  Pole13 30.04.2020 в 16:59:49   # 748399
Какие то безумные экологи хотят вернуть нас в средневековье
поощрить (3) | покарать
  Zoggyla 30.04.2020 в 17:28:59   # 748402
Quote:
Он также призвал налоговые органы переводить экономики "из серых в зелёные". "Уголь должен иметь такую цену, чтобы загрязнители воздуха платили за это загрязнение", - добавил глава ООН.
Сказочно научно и чувствуется, такой, прогрессивный подход.
поощрить (1) | покарать
  старик 30.04.2020 в 19:08:45   # 748420
....Раздался голос из туалета!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь