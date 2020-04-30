США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

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danilov 30 Апреля 2020 в 12:05:51
Глава Пентагона Марк Эспер перенаправит таким образом около $545 млн. Без финансирования останутся в том числе зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы. Они – часть «Европейской инициативы сдерживания», направленной на противодействие российскому влиянию.
Представитель министерства Крис Шервуд уточнил, что проекты не отменены – их финансирование просто заморожено до 2021 года. Однако, чтобы продолжить их, Конгрессу США придется выделить дополнительные средства.
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Цитата: bolatbol от 30.04.2020 06:32:15Давайте вместе его пожалеем!
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
Цитата: bolatbol от 30.04.2020 06:32:15
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
едрид так от души его не любит, что будет делать это бесплатно. Конечно возникает вопрос о душевном здоровье человека, который ненавидит другого человека не имеющего к нему никого отношения. Кстати Путина и я не люблю, но постоянно поносить его...
едридмадрид 30.04.2020 в 16:59:52 # 748400
Цитата: NBE от 30.04.2020 09:41:06
едрид так от души его не любит, что будет делать это бесплатно. Конечно возникает вопрос о душевном здоровье человека, который ненавидит другого человека не имеющего к нему никого отношения. Кстати Путина и я не люблю, но постоянно поносить его...
Цитата: bolatbol от 30.04.2020 06:32:15
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
едрид так от души его не любит, что будет делать это бесплатно. Конечно возникает вопрос о душевном здоровье человека, который ненавидит другого человека не имеющего к нему никого отношения. Кстати Путина и я не люблю, но постоянно поносить его...
молодца, начало понравилось, а вот середина про душевное здоровье -это переход в фантастику ,
а вот концовка скрашивает, отступление от темы в середине, более реальность, и финиш как обычно в неизвестность
краткое резюме ну если нравится театр то либретто