США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Цитата: bolatbol от

На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко. На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.

едрид так от души его не любит, что будет делать это бесплатно. Конечно возникает вопрос о душевном здоровье человека, который ненавидит другого человека не имеющего к нему никого отношения. Кстати Путина и я не люблю, но постоянно поносить его...