 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Апреля 2020 в 12:05:51
Минобороны США приостановит финансирование ряда проектов по «сдерживанию России» и вложит высвобожденные деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Глава Пентагона Марк Эспер перенаправит таким образом около $545 млн. Без финансирования останутся в том числе зарубежные проекты военной инфраструктуры, которые планировалось реализовать в Норвегии, Германии, Испании и других странах Европы. Они – часть «Европейской инициативы сдерживания», направленной на противодействие российскому влиянию.

Представитель министерства Крис Шервуд уточнил, что проекты не отменены – их финансирование просто заморожено до 2021 года. Однако, чтобы продолжить их, Конгрессу США придется выделить дополнительные средства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 30.04.2020 в 12:32:15   # 748376
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
поощрить (9) | покарать
  Zoggyla 30.04.2020 в 12:37:38   # 748377
Цитата: bolatbol от 30.04.2020 06:32:15
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.
Давайте вместе его пожалеем!
поощрить (1) | покарать
  NBE 30.04.2020 в 15:41:06   # 748389
Цитата: bolatbol от 30.04.2020 06:32:15
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.

едрид так от души его не любит, что будет делать это бесплатно. Конечно возникает вопрос о душевном здоровье человека, который ненавидит другого человека не имеющего к нему никого отношения. Кстати Путина и я не люблю, но постоянно поносить его...
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 30.04.2020 в 16:59:52   # 748400
Цитата: NBE от 30.04.2020 09:41:06
Цитата: bolatbol от 30.04.2020 06:32:15
На некоторых русскоязычных сайтах постоянно паслась орава путиноненавистников. Несчастные люди, как им теперь жить до 2021 года? Переживаю за едрида нашего мадрида, остальных не жалко.

едрид так от души его не любит, что будет делать это бесплатно. Конечно возникает вопрос о душевном здоровье человека, который ненавидит другого человека не имеющего к нему никого отношения. Кстати Путина и я не люблю, но постоянно поносить его...


молодца, начало понравилось, а вот середина про душевное здоровье -это переход в фантастику ,
а вот концовка скрашивает, отступление от темы в середине, более реальность, и финиш как обычно в неизвестность

краткое резюме ну если нравится театр то либретто
поощрить (1) | покарать (2)
  старик 30.04.2020 в 19:07:07   # 748418
Едрид, справедливости ради : у Вас действительно очень нездоровое отношение к России и Путину.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь