Самым безумным образом развивается судебная история вокруг Майкла Флинна

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danilov 01 Мая 2020 в 09:36:26
В январе 2017 года Флинна допрашивали агенты ФБР, выяснявшие детали его телефонного разговора с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Позже Флинн был обвинен во лжи при даче показаний, отправлен в отставку и втянут в трехлетнее расследование “Рашагейта”.
“Рашагейт” уже больше года назад развалился, как Роберт Мюллер свернул свою работу. Однако дело Флинна до сих пор рассматривается в суде. У него сменилась команда адвокатов, и новые затребовали у ФБР всю засекреченную информацию об его допросе. Сам же Флинн, вынужденный признать свою вину под давлением бюро, которое в ином случае грозило втянуть в расследование его сына, объявил о невиновности.
И вот сейчас ФБР по решению суда представило адвокатам Флинна пакет документов очень интересного содержания. Они содержат записки агентов, допросивших Флинна. Как многие давно подозревали, ФБР изначально пыталось подставить Флинна, чтобы тот оказался “виновным” и затем выдал какой-то компромат на Трампа.
Питер Строк, один из агентов ФБР в деле “Рашагейта”, который и допрашивал Флинна, явно видел в его кейсе “страховку” от президентства Трампа. Мол, прижмем Флинна, он расскажет всё про Трампа, а потом начнем расследование и против новоиспеченного президента, добившись его импичмента.
В записках ФБР прямым текстом спрашивается: “В чем наша задача? Узнать правду или лишь заставить его соврать, чтобы мы могли завести против него дело и добиться его увольнения?”.
Пока что судья Салливан, ведущий процесс Флинна, раскрыл лишь 4 страницы представленных ФБР докуменов, еще 11 проверяются на наличие конфиденциальной информации. Какие сенсации окажутся там - сложно предугадать.
Но адвокаты Флинна уверены в том, что имеющейся информации уже достаточно, чтобы закрыть дело против отставного генерала. Ну а в администрации Трампа раздумывают над тем, чтобы вернуть Флинна на какой-нибудь пост в Белый дом, когда он добьется оправдательного приговора в суде.
//Малек Дудаков
Трамп: Грязного копа Джеймса Коми разоблачили!
Джеймс Коми, бывший глава ФБР, за последние несколько дней столкнулся с рядом обвинений.
Последнее из них заключается в том, что Коми практически сфабриковал обвинения против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом свидетельствуют рукописные записки, которые Коми передавал своим подчиненным. В них глава ФБР призывал «заставить его наврать или добиться его увольнения». Также в записках говорилось, что «если Белый дом увидит, что мы играем в игры, они будут в бешенстве. Защитите наше учреждение». Все вместе, по сути, представляет собой заговор.
Напомним, что уголовные обвинения против Майкла Флинна, бывшего советника Трампа, строились на его признании в даче ложных показаний ФБР о своих связях с российскими чиновниками. Признании, которое, как оказалось, было вытащено с помощью ловушек, намеренно выставленных агентами Федерального Бюро под руководством Коми. Кроме того, по данным Fox News, для выбивания показаний из Флинна, агенты угрожали ему судебным преследованием его сына.
В результате судебного процесса Майкл Флинн не только лишился должности. Он был разорён и публично унижен: ему пришлось продать дом и покинуть штат. Кроме того, ему до сих пор не вынесен приговор. И сейчас он борется за то, чтобы всё дело против него было отклонено, а его признание отозвано.
До этого минюст США также выдвинул обвинения экс-главе ФБР Джеймсу Коми после того как было установлено, что он хранил копии служебных документов и части из них у себя дома, а также передавал их своим адвокатам. Среди этих документов – записки, в которых раскрывалось содержание семи его личных бесед с американским президентом Дональдом Трампом, имевших место в период с января по апрель 2017 года. Кроме того, офис инспектора выяснил, что Коми, будучи директором ФБР, спрятал копии четырех из семи записок в своем личном сейфе дома, и после увольнения не сообщил в ведомство, что сохранил их или пытался получить разрешение на их хранение.
Президент США Дональд Трамп, комментируя в Twitter доклад Минюста, заявил, что «еще никогда за всю историю страны не было более опозоренного и раскритикованного человека», чем Коми. А то, что произошло с Майклом Флинном, по словам Трампа, «никогда не должно повториться ни с одним с гражданином Соединенных Штатов!»
https://www.newsweek.com/michael-flynn-laura-ingraham-devin-nunes-donald-trump-james-comey-1501123
Флинн конечно попал под раздачу. Генерал, куча наград, и т.д.
Ему пришлось продать свой дом за миллион, чтобы оплатить услуги адвокатов, и все равно, он еще должен 5 миллионов им.
Пытались наехать на его сына, чтобы заставить Флинна подписать обличающие бумаги.
И это целый генерал!
Представляете, как простого неугодного гражданина могут раскатать катком знаменитой "американской Фемиды"?
И мокрого места не останется!
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