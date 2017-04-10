ООН призвала Украину справедливо расследовать трагедию в Одессе

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danilov 03 Мая 2020 в 12:10:47
Так, в организации предоставили ряд рекомендаций органам украинской власти, в частности:
• Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование трагедии и рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от полиции Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции;
• Председатели соответствующих судов должны принять все надлежащие меры для обеспечения завершения судебного разбирательства в уголовных процессах;
• Суды должны надлежащим образом информировать всех потерпевших, или возвращать прокурорам обвинительные акты для исключения из них потерпевших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без задержек;
• Верховной раде необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в процедуру специального судебного производства, что позволит полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того был вынесен приговор по делу, или нет;
• Международное сообщество рассмотреть возможность оказания помощи Украине в расследованиях относительно ответственности подозреваемых в деле, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены.
Сегодня отмечается шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе, когда 6 человек было убито в центре города и 42 человека погибли во время событий на Куликовом поле.
http://www.un.org.ua/images/documents/4888/2%20May%202020%20UKR.pdf
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