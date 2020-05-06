США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

"Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.

российские

Quote:Северного морского пути это конечно не касается. Даже несмотря на суверенитет этой территории. Ну а забрасывать на Луну амеров будут"Союзы"?