США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

"Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.Северного морского пути это конечно не касается. Даже несмотря на суверенитет этой территории. Ну а забрасывать на Луну амеров будут российские "Союзы"?
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danilov 06 Мая 2020 в 16:22:06
Договор должен получить название Artemis Accords ("Соглашения Артемиды") в честь американской лунной программы Artemis ("Артемида"). Он будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости", отмечает агентство. В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.
Проект пока не был представлен союзникам США, однако в ближайшие несколько недель Вашингтон планирует официально начать переговоры с такими странами, как Канада, Япония и государства ЕС, а также с Объединенными Арабскими Эмиратами.
При этом, по информации источников Рейтер, России на первоначальном этапе среди партнеров не будет, в том числе из-за позиции Пентагона. Американское военное ведомство, согласно этим данным, якобы обеспокоено "угрожающими" маневрами российских спутников, поэтому выступает против подключения к проекту Москвы.
Источники заявили агентству Рейтер, что речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над какими-либо территориями на Луне. "Это не какие-то территориальные претензии", - заявил источник, говоривший на условиях анонимности. "Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.
Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них - Artemis 1 - предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету Space Launch System (SLS, "Спейс лонч систем") корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап - Artemis 2 - предусматривает облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии - Artemis 3 - НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
ТАСС
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Истерика у обиженного
Цитата: старик от 06.05.2020 14:11:07
Quote:
российские "Союзы"?
Quote:
"Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.Северного морского пути это конечно не касается. Даже несмотря на суверенитет этой территории. Ну а забрасывать на Луну амеров будут
не росийские а советские!
Цитата: X-Daemon от 06.05.2020 15:11:44
не росийские а советские!
Цитата: старик от 06.05.2020 14:11:07
Quote:
российские "Союзы"?
Quote:
"Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.Северного морского пути это конечно не касается. Даже несмотря на суверенитет этой территории. Ну а забрасывать на Луну амеров будут
не росийские а советские!
Российские только батуты рогозина
Цитата: X-Daemon от 06.05.2020 15:11:44
не росийские а советские!
Цитата: старик от 06.05.2020 14:11:07
Quote:
российские "Союзы"?
Quote:
"Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность, и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех", - отметил он.Северного морского пути это конечно не касается. Даже несмотря на суверенитет этой территории. Ну а забрасывать на Луну амеров будут
не росийские а советские!
Руки то те же собирают эту ракету, да и мнение что Россия ничего не сделала, это неграмотно. Начиная с модификации Союз-ТМА, затем ТМА-М и МС российские специалисты здорово проапгрейдили эту ракету.
Союзы очень надежны и безопасны, в случаи чп экипаж будет спасен на любой стадии полета