Мадуро объявил о задержании сотрудников личной охраны Трампа

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danilov 06 Мая 2020 в 16:31:28
Мадуро заявил, что «один из задержанных» дал «первые показания». Задержанный «сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны» Трампа.
Сейчас задержанные, включая двух граждан США, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра, передает РИА «Новости».
Мадуро напомнил, что глава Госдепа Майк Помпео недавно заявил: «Я дал указание ускорить подготовку открытия посольства США в Каракасе, и мы скоро будем там». По словам президента Венесуэлы, Помпео «сделал ставку на эту атаку и верил, что с этой атакой он покончит с революцией» и самим Мадуро.
«Когда он это говорил, я знал, о чем идет речь, – заявил Мадуро. – Но бог нас защищает».
Мадуро сообщил, что «пойманы 13 террористов», у которых нашли «наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники, приборы ночного видения», передает ТАСС.
На представленном видео один из задержанных говорит, что американцы ему «сообщили о работе на советников Трампа по вопросам безопасности». Также на видео показали документы и фотографии задержанных, средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж.
Генпрокурор республики Тарек Вильям Сааб сообщил, что правоохранители Венесуэлы задержали «новую группу наемников» – еще восемь человек, пытавшихся проникнуть на территорию страны морским путем, они являются наемниками, которые могли быть связаны с попыткой вторжения в Венесуэлу в воскресенье.
Источники из местной полиции сообщили, что в ходе операции был задержан сын бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, в данный момент находящегося в тюрьме.
Управление по борьбе с наркотиками США отрицает, что их сотрудник был задержан при попытке вооруженного нападения в Венесуэле.
https://vz.ru/news/2020/5/5/1037773.html
Дональд говорит что он не при чем...но разберется. Что американцы участвовали не отрицается.
Trump says US had ‘nothing to do with’ failed Venezuela invasion
Главный персонаж это Jordan Goudreau, родился в Канаде, фамилия французская, позже он стал амер. гражданином, воевал в Ираке и Афгане в спецназе медиком.
В 2013 году пытался кинуть армию на 62,000 долларов, но потом дело замяли.
В 2018 году открыл свою шарашку, на вебсайте он говорит что его консультируют бывшие дипломаты, и СЕО крупнейших корпораций, а
он даже предоставляют охрану президенту США. Имен или каких то деталей конечно же нет, потому что СЕКРЕТ.
В феврале 2019 он умудрился устроиться охранником во время концерта не венесуэло-колумбийской границе, который организовал Ричард Брансон. Помните такой?
И вот с тех пор бывшего зеленого берета понесло.
Он вдруг решил что именно ему предстоит освободить Венесуэлу от кровавого диктатора Мадуро.
Чел развил бурную деятельность.
Мотался между Колумбией и Майами, умудрился даже познакомиться с Keith Schiller, President Donald Trump’s longtime bodyguard.
Найдя еще несколько таких же идиотов, и какое то количество денег, они организовывают лагерь для будущих боевиков в Колумбии.
Первые кандидаты начинают там военную подготовку. Но поскольку денег нема, в лагере просто ужасные условия.
Нет воды, люди спят на полу, еды тоже нет.
Дошло до того, что 5 бельгийских овчарок, которые должны были искать бомбы, пришлось отдать местному населению.
Их нечем было кормить.
Гудро оценил всю операцию в 1.5 млн. долларов.
Вот список нужного им железа:
Items included 320 M4 assault rifles, an anti-tank rocket launcher, Zodiac boats, $1 million in cash and state-of-the-art night vision goggles.
320 автоматов, надувные лодки, 1 миллион наличкой, и целый ПТУР
В общем, мне уже лень переводить, но поверьте мне, если бы ЦРУ стояло за этим эпичным фейлом, они бы смогли организовать что-то получше.
Ну и вишенка на тортике.
.
Diosdado Cabello, the No. 2 most powerful person in the country and head of Venezuela’s vast intelligence network, insisted that the government had infiltrated the plot for months.
“We knew everything,” said Cabello. “Some of their meetings, we had to pay for. That’s how infiltrated they were.”
"Диосдадо Кабелло, самый влиятельный человек в стране № 2 и глава обширной разведывательной сети Венесуэлы, настаивал на том, что правительство уже несколько месяцев назад знало про этот заговор.
«Мы знали все», - сказал Кабелло. «Нам пришлось заплатить за некоторые их встречи. Мы знали ВООБЩЕ ВСЕ."
https://apnews.com/79346b4e428676424c0e5669c80fc310
Aparece el ex militar americano, Jordan Goudreau, quien junto a Cliver Alcala entrenaba militares desertores venezolanos en Colombia, atribuyendose el evento de Macuto: pic.twitter.com/5sBjefx29n— Orlando Avendano (@OrlvndoA) May 3, 2020
Бывший "зелёный берет" армии США и действующий глава американской ЧВК Silvercorp Джордан Гудро (слева) заявляет, что 3 мая инициировал операцию по вооруженному свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
За свои услуги Гудро получит от Гуайдо почти 213 млн долларов под гарантии венесуэльской нефти, контроль над которой лидер оппозиции и его западные покровители ещё не получили.
Власти Венесуэлы утверждают, что им уже удалось задержать 114 наемников, которых забросили из Колумбии с целью свержения законного правительства страны.
Поиски ещё 92 продолжаются.
Главным аргументом в предстоящей идеологической работе станет задержание двух бывших военнослужащих американского спецназа.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нихера не понятно для простого людаПодача материала путанная, но одно несомненно: амеры продолжают свою разрушительную деятельность вместе с пидоргом Гуандо.
Практичный 06.05.2020 в 22:02:58 # 749109
04.05.2020
Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу https://rg.ru/2020/05/04/kak-amerikanskaia-chvk-pytalas-vtorgnutsia-v-venesuelu.html
Накануне группа наемников на быстроходных катерах с территории Колумбии предприняла попытку вторжения в Венесуэлу, которая, впрочем, завершилась полным фиаско для нападавших. Об их плане стало известно венесуэльской разведке, и высадка закончилась разгромом: в перестрелке с армией Венесуэлы восемь наемников погибли, двое были пленены, судьба остальных пока остается неизвестной.
...
Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу https://rg.ru/2020/05/04/kak-amerikanskaia-chvk-pytalas-vtorgnutsia-v-venesuelu.html
Накануне группа наемников на быстроходных катерах с территории Колумбии предприняла попытку вторжения в Венесуэлу, которая, впрочем, завершилась полным фиаско для нападавших. Об их плане стало известно венесуэльской разведке, и высадка закончилась разгромом: в перестрелке с армией Венесуэлы восемь наемников погибли, двое были пленены, судьба остальных пока остается неизвестной.
...
Цитата: Ал от 06.05.2020 17:13:17
Quote:
Quote:
04.05.2020
Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу https://rg.ru/2020/05/04/kak-amerikanskaia-chvk-pytalas-vtorgnutsia-v-venesuelu.html
Накануне группа наемников на быстроходных катерах с территории Колумбии предприняла попытку вторжения в Венесуэлу, которая, впрочем, завершилась полным фиаско для нападавших. Об их плане стало известно венесуэльской разведке, и высадка закончилась разгромом: в перестрелке с армией Венесуэлы восемь наемников погибли, двое были пленены, судьба остальных пока остается неизвестной.
...
Как американская ЧВК пыталась вторгнуться в Венесуэлу https://rg.ru/2020/05/04/kak-amerikanskaia-chvk-pytalas-vtorgnutsia-v-venesuelu.html
Накануне группа наемников на быстроходных катерах с территории Колумбии предприняла попытку вторжения в Венесуэлу, которая, впрочем, завершилась полным фиаско для нападавших. Об их плане стало известно венесуэльской разведке, и высадка закончилась разгромом: в перестрелке с армией Венесуэлы восемь наемников погибли, двое были пленены, судьба остальных пока остается неизвестной.
...
Помню когда российская чвк оказалась в такой же ситуации, местная группа интернет-басмачей просто писялась от счастья
toliktommy 07.05.2020 в 01:08:08 # 749127
ВЕРСИИ
Что это было на самом деле? Если смотреть на вещи реально, то можно предположить несколько сценариев. Например, это была "передовая группа", которую должны были встретить "восставшие войска". Или это была небольшой отряд боевиков, которые просто приехали на разведку, не имея цели не то чтобы убить Мадуро, но и просто вступать в столкновение с армией. Или это просто наркоторговцы, пытавшиеся "взять товар", но попавшие под раздачу?
Ответов пока нет. Но в такой непредсказуемой стране как Венесуэла нельзя исключать ни один вариант. Кто знает, может быть это на самом деле был "отряд самоубийц", который решил, что сможет сделать переворот в стране имея пару пулеметов и джипов....
https://www.kp.ru/daily/27127/4211603/
Я думаю, что это просто очередная попытка прощупать почву перед чем-то более серьезным. Сколько было разговоров, что МВД и армия уже за Гуайдо, что народ Венесуэлы "жаждет стать" чуть ли не вторым Ираком в регионе, но видится мне, что не все так просто.