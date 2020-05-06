Мадуро объявил о задержании сотрудников личной охраны Трампа





ВЕРСИИ



Что это было на самом деле? Если смотреть на вещи реально, то можно предположить несколько сценариев. Например, это была "передовая группа", которую должны были встретить "восставшие войска". Или это была небольшой отряд боевиков, которые просто приехали на разведку, не имея цели не то чтобы убить Мадуро, но и просто вступать в столкновение с армией. Или это просто наркоторговцы, пытавшиеся "взять товар", но попавшие под раздачу?



Ответов пока нет. Но в такой непредсказуемой стране как Венесуэла нельзя исключать ни один вариант. Кто знает, может быть это на самом деле был "отряд самоубийц", который решил, что сможет сделать переворот в стране имея пару пулеметов и джипов....