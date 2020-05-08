Было время

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Империя зла
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danilov 08 Мая 2020 в 16:25:25
6 мая 1882 года Конгресс США принял «Акт об исключении китайцев», который запрещал любую китайскую иммиграцию и натурализацию китайцев в США.
Акт действовал до 1943 года.
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старик
08.05.2020 в 21:36:14
# 749226
Да уж, "цивилизованная великая" нация! Еще рабовладение и расизм добавьте.
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