 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Было время
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Мая 2020 в 16:25:25
6 мая 1882 года Конгресс США принял «Акт об исключении китайцев», который запрещал любую китайскую иммиграцию и натурализацию китайцев в США.



Акт действовал до 1943 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.05.2020 в 21:36:14   # 749226
Да уж, "цивилизованная великая" нация! Еще рабовладение и расизм добавьте.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь