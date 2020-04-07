Судьба Советского Союза уготована Китаю - Помпео

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danilov 08 Мая 2020 в 16:55:49
Глава внешнеполитического ведомства утвердительно ответил на вопрос, считает ли он КНР наиболее опасным противником США и Запада в целом. Помпео выразил согласие и с тем, что Китай соревнуется с Западом в технологической, военной, торговой и финансовой областях.
"Я считаю, что теперь весь мир видит, что этот авторитарный режим совершенно иной, чем мы", - утверждал он.
"В конце концов Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций, взаимодействующих ради лучшей доли народов во всем мире, или же будут заниматься тем, чем сейчас. Мы все знаем историю Советского Союза. Хотят ли они [китайцы] вести себя таким образом, который более соответствует поведению авторитарных режимов? Если они этого хотят, то президент Трамп поступит правильно, обеспечив защиту американского народа", - продолжал госсекретарь США.
"Мы будем поступать правильно, наращивая наши вооруженные силы, и будем поступать правильно в дипломатическом плане", - заверил он.
Помпео при этом высказался за продолжение попыток Вашингтона "наладить торговые отношения" с Пекином. ТАСС
По сути Помпео предложил Китаю выбирать между руководством Си Цзиньпина и войной, чем продолжил стимулировать действия оппозиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
этот авторитарный режим совершенно иной, чем мы
Оговорка или трудности перевода?
"В конце концов Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций, взаимодействующих ради лучшей доли народов во всем мире, или же будут заниматься тем, чем сейчас.Ну не блядь? И ЭТО звучит из поганой Америки! Помпео просто кушать не может, так его беспокоит доля народов мира.
In the end, the Chinse Communist Party will have to decide: Do they really want to participate as a member of civilized society, the nations that work towards better outcomes for people all across the world, or are they going to do what we’ve seen? We all know the history of the Soviet Union. Do they want to behave in a way that’s more consistent with what authoritarian regimes have done on this planet for an awfully long time? If they do, I know that President Trump will do the right thing to make sure we protect the American people.
...
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-steve-gruber-of-the-steve-gruber-show/
...
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-steve-gruber-of-the-steve-gruber-show/
"Я считаю, что теперь весь мир видит, что этот авторитарный режим совершенно иной, чем мы"
Quote:
07 Апрель, 2020Quote:
Без маски: врачи Нью-Йорка в борьбе с вирусом и чиновниками https://www.golos-ameriki.ru/a/5362538.html
Администрации клиник угрожают увольнением врачам, которые публично говорят о дефиците средств индивидуальной защиты и проблемах в лечении больных COVID-19
Без маски: врачи Нью-Йорка в борьбе с вирусом и чиновниками https://www.golos-ameriki.ru/a/5362538.html
Администрации клиник угрожают увольнением врачам, которые публично говорят о дефиците средств индивидуальной защиты и проблемах в лечении больных COVID-19
Америка в долгах и без работы: о чем говорит ужасающая статистика, и так ли все плохо? https://www.bbc.com/russian/features-52591864
Одобренные конгрессом и подписанные Трампом антикризисные меры на астрономическую сумму более чем 3 трлн долларов включают дополнительное пособие по безработице в 600 долларов в неделю до конца июля.
В итоге средняя выплата достигнет 978 долларов в неделю. В момент, когда до США докатилась волна пандемии, половина всех, кто сейчас имеет право на повышенное пособие, зарабатывали меньше - 957 долларов в неделю, приводит газета Wall Street Journal данные американского министерства труда.
В условиях, когда фрилансеру или дальнобойщику выгоднее получать пособие, а не возвращаться к работе, данные о безработице можно считать искусственно раздутыми. С другой стороны, они как раз неполные.
Поскольку охватывают только людей трудоспособного возраста, которые активно ищут работу. И не учитывают тех, кто хотел бы, но не может найти постоянного места и перебивается случайными заработками на неполной занятости. И главное - тех, кто отчаялся найти место, что в ситуации с карантином автоматически удаляет с рынка труда (и соответственно, из данных о безработице) целые когорты людей определенных профессий: от стюардесс и официанток до диджеев и гардеробщиков.
Скрытая безработица еще до кризиса была проблемой. Пока власти трубили о рекордно низких показателях, костяк трудоспособного населения в расцвете сил работу просто не искал. Например, каждый десятый мужчина в возрасте 25-54 лет. В результате официальная безработица среди этой категории едва превышала 3%, хотя реально не работали более 12%.
...
Чтобы поддерживать погруженную в кому экономику на искусственной вентиляции, США залезают в невиданные долги.
Только за три месяца второго квартала Америка займет 3 трлн долларов - это больше обычного годового объема размещения госдолга. В кризисном 2009-м минфин за целый год привлек почти вдвое меньше, а в обычном прошлом году - втрое. Но за целый год.
На этот раз годовая сумма привлечения долга может превысить 4 трлн долларов. Это почти равно всему бюджету США на этот год - 4,8 трлн. А общая задолженность может оказаться выше годового размера американской экономики, составляющего около 20 трлн долларов.
Власти уверены, что найдут кредиторов. Госдолг США пользуется огромной популярностью у инвесторов. К тому же доллар - резервная валюта, и США вольны печатать ее сколько угодно.
Сейчас минфин выпускает облигации, а центробанк (ФРС) частично выкупает их на напечатанные деньги. Правительству выгоднее оформлять эмиссию в долг по текущим нулевым ставкам, чем печатать и раздавать деньги сейчас, а позже стерилизовать их по повышенным ставкам, когда (и если) вернется инфляция.
Однако помимо госдолга растет задолженность людей. А они деньги печатать не умеют.
Долг американцев по итогам первого квартала достиг рекордных 14,3 трлн долларов. Прирост обеспечили в основном ипотека, займы на обучение и покупку машин. Когда готовился этот отчет, карантина еще не было. В следующем наверняка первую скрипку будет играть уже задолженность по кредитным картам: вслед за правительством простые американцы все глубже залезают в долги и тратят будущие доходы.
В расчете на то, что вирус уйдет, а экономический рост вернется.
Одобренные конгрессом и подписанные Трампом антикризисные меры на астрономическую сумму более чем 3 трлн долларов включают дополнительное пособие по безработице в 600 долларов в неделю до конца июля.
В итоге средняя выплата достигнет 978 долларов в неделю. В момент, когда до США докатилась волна пандемии, половина всех, кто сейчас имеет право на повышенное пособие, зарабатывали меньше - 957 долларов в неделю, приводит газета Wall Street Journal данные американского министерства труда.
В условиях, когда фрилансеру или дальнобойщику выгоднее получать пособие, а не возвращаться к работе, данные о безработице можно считать искусственно раздутыми. С другой стороны, они как раз неполные.
Поскольку охватывают только людей трудоспособного возраста, которые активно ищут работу. И не учитывают тех, кто хотел бы, но не может найти постоянного места и перебивается случайными заработками на неполной занятости. И главное - тех, кто отчаялся найти место, что в ситуации с карантином автоматически удаляет с рынка труда (и соответственно, из данных о безработице) целые когорты людей определенных профессий: от стюардесс и официанток до диджеев и гардеробщиков.
Скрытая безработица еще до кризиса была проблемой. Пока власти трубили о рекордно низких показателях, костяк трудоспособного населения в расцвете сил работу просто не искал. Например, каждый десятый мужчина в возрасте 25-54 лет. В результате официальная безработица среди этой категории едва превышала 3%, хотя реально не работали более 12%.
...
Чтобы поддерживать погруженную в кому экономику на искусственной вентиляции, США залезают в невиданные долги.
Только за три месяца второго квартала Америка займет 3 трлн долларов - это больше обычного годового объема размещения госдолга. В кризисном 2009-м минфин за целый год привлек почти вдвое меньше, а в обычном прошлом году - втрое. Но за целый год.
На этот раз годовая сумма привлечения долга может превысить 4 трлн долларов. Это почти равно всему бюджету США на этот год - 4,8 трлн. А общая задолженность может оказаться выше годового размера американской экономики, составляющего около 20 трлн долларов.
Власти уверены, что найдут кредиторов. Госдолг США пользуется огромной популярностью у инвесторов. К тому же доллар - резервная валюта, и США вольны печатать ее сколько угодно.
Сейчас минфин выпускает облигации, а центробанк (ФРС) частично выкупает их на напечатанные деньги. Правительству выгоднее оформлять эмиссию в долг по текущим нулевым ставкам, чем печатать и раздавать деньги сейчас, а позже стерилизовать их по повышенным ставкам, когда (и если) вернется инфляция.
Однако помимо госдолга растет задолженность людей. А они деньги печатать не умеют.
Долг американцев по итогам первого квартала достиг рекордных 14,3 трлн долларов. Прирост обеспечили в основном ипотека, займы на обучение и покупку машин. Когда готовился этот отчет, карантина еще не было. В следующем наверняка первую скрипку будет играть уже задолженность по кредитным картам: вслед за правительством простые американцы все глубже залезают в долги и тратят будущие доходы.
В расчете на то, что вирус уйдет, а экономический рост вернется.