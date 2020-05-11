Заявление МИД России в связи с попытками в США переписать историю Победы над нацизмом

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danilov 11 Мая 2020 в 13:21:22
Не можем в этой связи пройти мимо размещенного на страницах Белого дома в соцсетях комментария, где победа над гитлеровской Германией приписывается исключительно «Америке и Великобритании». В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества. Крайне скупыми оказались высказывания на этот счет и официальных представителей США.
К сожалению, подобное отношение явно диссонирует с принятым 25 апреля президентами В.В.Путиным и Д.Трампом заявлением по случаю годовщины исторической встречи советских и американских солдат в 1945 году на Эльбе.
В документе акцентируются совместные усилия наших стран в борьбе с общим врагом.
Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать - вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня. Свидетельство тому - многочисленные обоснованные отклики на белодомовские твиты со стороны не только россиян, но и знающих историю американцев, а также людей со всех уголков мира. Примечательно, что их корректные и основанные на исторических фактах комментарии методично удаляют. И делается это в «самой демократической стране», неустанно твердящей о своей «приверженности свободе слова»! Тема священного подвига старшего поколения в войне не должна превратиться в еще одну проблему в двусторонних отношениях, и без того переживающих сложные времена. Россия и США, несмотря на разногласия, могут на основе доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга давать совместный отпор множащимся вызовам современности.
Имеем в виду провести серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4117753
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