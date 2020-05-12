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Империя зла
Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны
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danilov 12 Мая 2020 в 16:11:03
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Китай выступает против переписывания истории Второй мировой войны, считает, что вклад России и Китая в Победу не должен быть предан забвению, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"В этом году отмечается 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне и создания ООН. Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории", - заявил дипломат.

Он напомнил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества, а Россия и Китай понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу и спасение человечества, этот исторический факт не должен быть предан забвению.

По его словам, Китай считает, что все члены международного сообщество должны обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастие, поддерживать мультилатерализм и вносить вклад в глобальное развитие и сохранение существующего миропорядка.

РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 12.05.2020 в 17:13:24   # 749528
Колоссальные убытки понесли все страны СССР, пострадала практически каждая семья жившая в те времена, не только Россия и Китай
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  Absolute 12.05.2020 в 17:24:06   # 749529
Россия и Китай ?
Может все таки страны бывшего СССР ?
Началось перетягивания одеяла.
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  Максимыч 12.05.2020 в 17:49:28   # 749532
И чем это Россия лучше США? Тоже получается приватизируют общую победу.
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  KapitanNemo 12.05.2020 в 18:54:19   # 749538
Россия - правоприемник СССР. На основе этого делают политические заявления.
Из всех республик СССР, только Россия сохранила статус постоянного участника СБ ООН.

Другим республикам по-моему пофиг на тот факт, что их участие в ВОВ даже не вспоминают. Не борются за право на память.

Кто из президентов бывших советских республик попытался напомнить Трампу кто и как воевал?

1.3 млн граждан Казахстана прошли войну.
Давайте Трампу скажем, что наша страна тоже ковала Победу.
Молчим?
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  Рамзес 12.05.2020 в 18:56:31   # 749539
Россия в данном контексте приводится как преемница СССР.Так что не надо тут цепляться - вклад был общим,вот только бывшие республики много чего забывать стали.
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  старик 12.05.2020 в 21:15:46   # 749546
Справедливости ради нужно сказать что это Китай акцентирует на России, российские политики , в том числе и Путин говорят о победе КРАСНОЙ АРМИИ.
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  NBE 12.05.2020 в 22:54:17   # 749560
Основная заслуга в победе над фашизмом принадлежит СССР, не США, не Китаю. Китай в те времена не была мировой державой, она не могла выиграть даже Японию, её высказывания так же являются переписыванием истории. Никакой роли она сыграла во второй мировой войне.
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