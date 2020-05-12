Китай выступил против переписывания истории Второй мировой войны

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danilov 12 Мая 2020 в 16:11:03
"В этом году отмечается 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне и создания ООН. Как две основные страны-победительницы и постоянные члены СБ ООН, Китай и Россия считают необходимым оставаться приверженными широко признанному мнению об итогах Второй мировой войны, мы выступаем против переписывания истории", - заявил дипломат.
Он напомнил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества, а Россия и Китай понесли колоссальные жертвы и внесли огромный вклад в Победу и спасение человечества, этот исторический факт не должен быть предан забвению.
По его словам, Китай считает, что все члены международного сообщество должны обеспечить защиту итогов Второй мировой войны, международную справедливость и беспристрастие, поддерживать мультилатерализм и вносить вклад в глобальное развитие и сохранение существующего миропорядка.
РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
Может все таки страны бывшего СССР ?
Началось перетягивания одеяла.
KapitanNemo 12.05.2020 в 18:54:19 # 749538
Из всех республик СССР, только Россия сохранила статус постоянного участника СБ ООН.
Другим республикам по-моему пофиг на тот факт, что их участие в ВОВ даже не вспоминают. Не борются за право на память.
Кто из президентов бывших советских республик попытался напомнить Трампу кто и как воевал?
1.3 млн граждан Казахстана прошли войну.
Давайте Трампу скажем, что наша страна тоже ковала Победу.
Молчим?