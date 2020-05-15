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Империя зла
Пока мы спали, Грета Тунберг успела закончить школу и получить диплом вирусолога
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danilov 15 Мая 2020 в 08:30:26
Информационное агентство CNN проведет очередной раунд экспертного совета по ситуации с коронавирусом и COVID-19. Среди приглашенных перечислены бывший руководитель Центров по контролю заболеваний США Ричард Бессер, бывший министр здравоохранения США Кэтлин Сибелиус, а также Грета Тунберг. Вести мероприятие будет ведущий медицинский корреспондент CNN Санджай Гупта.



Об участии Тунберг высказался даже сын Дональда Трампа.



Quote:
Грета Тунберг, сделав замечательную карьеру уже в подростковом возрасте, теперь является всемирно известным специалистом по инфекционным заболеваниям и эпидемиологом, а также ведущим научным голосом, когда речь заходит о глобальной климатической политике.
Просто вау, так впечатляет
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 15.05.2020 в 08:56:05   # 749836
цирк продолжается.
И самое главное люди это схавают
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