Пока мы спали, Грета Тунберг успела закончить школу и получить диплом вирусолога

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danilov 15 Мая 2020 в 08:30:26
Об участии Тунберг высказался даже сын Дональда Трампа.
Quote:
Грета Тунберг, сделав замечательную карьеру уже в подростковом возрасте, теперь является всемирно известным специалистом по инфекционным заболеваниям и эпидемиологом, а также ведущим научным голосом, когда речь заходит о глобальной климатической политике.
Просто вау, так впечатляет
Просто вау, так впечатляет
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 15.05.2020 в 08:56:05 # 749836
И самое главное люди это схавают