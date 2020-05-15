Пока мы спали, Грета Тунберг успела закончить школу и получить диплом вирусолога

Грета Тунберг, сделав замечательную карьеру уже в подростковом возрасте, теперь является всемирно известным специалистом по инфекционным заболеваниям и эпидемиологом, а также ведущим научным голосом, когда речь заходит о глобальной климатической политике.

Просто вау, так впечатляет