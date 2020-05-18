Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

Вчера вечером уже после официального анонса плана TSMC вложить в Аризону $12 млрд в виде строительства в США нового завода компании Министерство торговли этой страны объявило об изменении правил экспорта технологий. Новое правило расширяет полномочия США по требованию лицензий на поставку Huawei чипов от любого производителя, даже не американского. Тем самым Huawei могут отсечь от главной производственной базы ― от Тайваня и компании TSMC.
В интервью информагентству Reuters один из высокопоставленных чиновников США заявил, что компании TSMC не предоставлено никаких гарантий для продолжения сотрудничества с Huawei. «Я думаю, что примерно 10–12 % бизнеса TMSC ― это Китай, и я думаю, что это, по сути, в основном Huawei», ― сказал заместитель министра по экономическому росту, энергетике и окружающей среде США Кейт Крэч (Keith Krach). «Таким образом, они [TSMC] будут ограничены, если им не предоставят лицензию, и нет никаких гарантий на этот счет, и мы этого не ожидаем».
«Они не ожидают», что TSMC получит гарантии или лицензию. Звучит зловеще для компании, чьи передовые чипы для смартфонов, серверов и базовых станций сотовой связи выпускаются на Тайване. Действия США больше не выглядят, как попытка ослабить рыночного конкурента в лице Huawei на рынке телекоммуникационного, серверного и сотового оборудования. Это намерение фактически прекратить деятельность компании и вряд ли мы сильно ошибёмся, если это не один из самых серьёзных вызовов властям Китая за последние десятилетия.
Япония вступила во Вторую мировую войну после введения эмбарго на поставку нефти в страну. Для Токио не оставалось выбора. Погибнуть пришлось бы или так, или эдак. Сейчас Китай ставят перед проблемой похожего масштаба. К счастью для всех, сегодня на это не нужно реагировать военными средствами. Сплетение национальных экономик настолько сложное, что адекватные ответные меры могут быть приняты в той же сфере. Например, Китай уже озвучил угрозу ударить по Apple, Qualcomm, Cisco, Boeing или кому-то ещё. Ничем хорошим это не закончится.