«Заставить соперников бежать медленнее»

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danilov 21 Мая 2020 в 16:19:00
Опубликованный Госдепартаментом США позиционный документ озаглавлен «Стратегия соперничества с Китаем и Россией: взгляд из подразделения Т». Подразделение Т — это несколько профильных бюро: по международной безопасности и нераспространению (ISN), по политическим и военным вопросам (PM), по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоров (AVC). К нему же относится координатор по вопросам кибербезопасности, у которого скоро появится собственное бюро. Возглавляет это направление автор документа, помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд (он же временно исполняет обязанности замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности).
В докладе уточняется, что он составлен в развитие Национальной стратегии безопасности США 2017 года и призван показать, как подразделение Т реализует одну из ее ключевых составляющих — соперничество с Китаем и Россией.
В документе оба государства названы «почти равными соперниками США». По словам Кристофера Форда, Пекин и Москва бросают «критический вызов национальной безопасности» страны, а потому Вашингтон должен «противостоять их попыткам сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам».
«КНР и Россия бросают действующему международному порядку, основанному на правилах, четкий стратегический вызов, и мы должны найти эффективные и креативные способы реагирования на множество проблем, которые они создают»,— сказано в докладе. При этом в нем уточняется, что Китай и Россия «создают проблемы для всей государственной системы США». «Мы должны во всех сферах противостоять ревизионистским угрозам, которые наши соперники создают для международной безопасности и стабильности. В частности, мы должны не дать нашим конкурентам, стремящимся разрушить существующий либеральный миропорядок, путем кражи или давления получить доступ к передовым военным технологиям»,— говорится в документе.
По словам Кристофера Форда, «за последние 20 лет и Пекин, и Москва добились значительных успехов в наращивании своей геополитической силы по отношению к Соединенным Штатам». Это позволяет им «действовать с растущей агрессивностью против интересов США и послевоенной системы международных отношений».
О действиях Москвы он, в частности, пишет: «В первые годы после Холодной войны Россия изначально не казалась — или даже не была — прямой угрозой Соединенным Штатам и другим демократиям Запада.
Тем не менее Москва проявила свои ревизионистские намерения в 2008 году, когда российские войска открыто пересекли международную границу, чтобы захватить часть территории Грузии, что стало предвестником ее агрессии против Украины в 2014 и 2015 годах».
Цель российской внешней политики Кристофер Форд описывает так: «Россия чувствует, что и во время распада Советского Союза, и в первые годы после окончания Холодной войны она была унизительно слаба. Теперь она стремится обрести статус и влияние в мире, сродни тому, который у нее — по ее собственном убеждению — был в годы позднего царизма и во времена расцвета Советского Союза. Россия хочет видеть мир многополярным, управляемым "концертом крупных держав", способным уравновесить то, что она считает односторонним, невзаимным американским влиянием».
С этой целью Россия, как сказано в докладе, «стремится восстановить свою сферу влияния, как в странах ближнего зарубежья (например, на Украине и в Грузии), так и в отдаленных регионах, где у нее появляются государства-клиенты (например, Сирия), путем неприкрытой военной агрессии, задействования прокси-сил, политической и военной подрывной деятельности, манипулированием политическими, экономическими, энергетическими и военными отношениями». «В рамках своей стратегии России также крайне важно ослабить отношения США с Европой и другими партнерами, и в целом подорвать и дискредитировать глобальное лидерство США»,— уверен автор.
В Госдепартаменте предлагают выстраивать конкурентную борьбу с Китаем и Россией на двух принципах. С одной стороны, американская дипломатия обещает делать все, чтобы США и их союзники в этой гонке «бежали быстрее» своих соперников. Для этого, в частности предлагается продвигать позитивный образ и ценности США, наращивать трансатлантическое сотрудничество и укреплять иные альянсы с участием США, способствовать освоению американским военно-промышленным комплексом новых рынков.
Конкурентов же надо, как сказано в документе, «заставить бежать медленнее». Для этого, в частности, предлагается:
«продавать оружие партнерам США, и таким образом укреплять их способность противодействовать зловредному влиянию и агрессии со стороны Китая и России»;
«помогать союзникам США в наращивании их потенциала, отрабатывать совместимость, продвигать идею справедливого разделения финансовой нагрузки, с тем чтобы партнеры могли вместе с США противостоять запугиванию и агрессии»;
«создавать препятствия для передачи (Китаю и России.— “Ъ”) опасных технологий путем надлежащего осуществления и укрепления национальных мер экспортного контроля, мониторинга иностранных инвестиций, отслеживания визовых запросов, и других мер, которые могут помочь помешать соперникам приобрести зарубежные технологии и задействовать их для военных и силовых целей»;
«при помощи дипломатии повышать осведомленность возможных заинтересованных сторон во всем мире о том, какую роль передача технологий играет в стратегиях Китая и России; делиться с единомышленниками передовым опытом предотвращения передачи соответствующих технологий без удушения коммерческих цепочек; выстраивать совместно с партнерами "коалиции предостережения", с тем чтобы сделать развитие угрожающего потенциала противников как можно более сложным, медленным, дорогостоящим и ненадежным»;
«вводить санкции в случае дестабилизирующего, противозаконного или иного проблемного поведения конкурентов»;
«на двусторонней основе и путем лидерства на международных площадках противодействовать растущему влиянию соперников США и их кампаниям по распространению дезинформации, а также пресекать их попытки поставить под свой контроль многосторонние структуры и сделать обсуждающиеся будущие правила и нормы невыгодными для США»;
«разрабатывать эффективные и поддающиеся проверке рамки контроля над вооружениями и нормы ответственного поведения для сдерживания потенциальных угроз со стороны противников, повышения стратегической транспарентности и предсказуемости, снижения рисков нежелательной эскалации или инцидентов».
Вместе с тем в Госдепартаменте подчеркивают, что соперничество не исключает сотрудничество — если это в интересах США. В качестве возможных сфер взаимодействия в докладе выделены контроль над вооружениями и миротворчество.
Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Россия должна убедить Китай присоединиться к договоренностям в сфере контроля над вооружениями, иначе США не согласятся на продление истекающего в следующем году российско-американского Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор об СНВ). Об этом в первом программном интервью заявил Маршалл Биллингсли, новый спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями. Именно его президент Дональд Трамп выдвинул на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, который сейчас по совместительству занимает Кристофер Форд.
В понедельник это требование прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе лекции в МГИМО в формате видеоконференции. «Мы считаем, что любые будущие переговоры должны идти на основе ясно выраженного добровольного согласия каждой из участвующих сторон. И поэтому мы не видим причин, по которым кто-то, кроме США, должен заниматься объяснением Китаю, почему его участие в этих переговорах желательно,— сказал он (цитата по ТАСС).— Если США в этом заинтересованы, вот пусть США этим самым активным образом или так, как они считают нужным, занимаются».
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/T-paper-series-6-Strategic-competition.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4348245?query=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5%C2%BB%3A
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 21.05.2020 в 18:02:03 # 750582
18 разведывательных специальных служб,
Это федеральный уровень.
Плюс к этому, почти каждый штат имеет свой мозговой центр.
Ребята серьезно подходят к обработке информации о мире в целом и конкурентах.
Англосакс власть не отдаст, никогда.
Единственный вариант, отнять у него эту власть.
Практичный 21.05.2020 в 18:11:56 # 750584