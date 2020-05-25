Минторг США добавил в "черный список" 33 китайские компании и организации

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философ 25 Мая 2020 в 08:57:30
Семь компаний и два учреждения были включены в список за "соучастие в нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами" и представителями других нацменьшинств в Синьцзяне. Еще более 20 компаний и ведомств Китая внесены в список за связь с китайскими военными, поскольку осуществляют торговые операции и в интересах армии КНР, говорится в заявлении Минторга.
В нем отмечается, что для попавших в список юридических лиц вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.
Зарубежные СМИ, сообщая о новом шаге Вашингтона, обращают внимание, что заявление Минторга о санкциях совпало с рассмотрением на проходящей в Пекине сессии ВСНП проекта закона о "механизме правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.
Власти США осуждают намерение Пекина принять новый закон о национальной безопасности для Гонконга, считая эту инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Решение обойти надежно отработанные законодательные процессы в Гонконге и проигнорировать волю его жителей станет предвестником конца высокой степени автономии, которую Пекин обещал Гонконгу по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, заверенной ООН", - говорится в заявлении Помпео. Он отметил: "Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированные по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и по Основному закону (Гонконга), неизбежно повлияют на наше отношение к принципу "одна страна, две системы" и к статусу этой территории".
https://ru.investing.com/news/economy/article-1972604
Microsoft и Google предоставляют веб-сервисы компаниям КНР из "черного списка" США - ТВ
МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Ряд американских компаний, среди них Microsoft, Google и Amazon, предоставляют различные веб-сервисы китайским компаниям, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека и в связи с этим находятся в "черном списке" США, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на сайт Top10VPN, который изучает службы VPN и вопросы конфиденциальности.
В октябре прошлого года министерство торговли США сообщило о внесении в "черный список" 28 китайских организаций по подозрению в причастности к нарушениям прав уйгурского населения. В частности, под санкции попали компании, производящие системы распознавания лиц и видеонаблюдения.
По данным телеканала, в отчете Top10VPN говорится, что указанные технологические гиганты предоставляют китайским компаниям, внесенным в "черный список" США, "основные веб-сервисы, обеспечивающие работу их веб-сайтов". Согласно Top10VPN, китайские компании Dahua Technology и Hikvision пользуются веб-сервисами Amazon и Google, а службы Microsoft используют компании SenseTime и Megvii, которые, по оценке телеканала, являются одними из "наиболее ценных китайских стартапов в области искусственного интеллекта".
В список технологических компаний США, услугами которых пользуются внесенные в "черный список" США китайские фирмы, попали также компании Digicert, Lets Encrypt, Entrust, GeoTrust и другие. Кроме того, утверждается, что Facebook и Twitter также являются провайдерами услуг сети доставки контента (CDN) для китайской компании Hikvision.
Ни одна из американских компаний, о которых идет речь, пока не предоставила телеканалу своего комментария.
https://1prime.ru/News/20200523/831503252.html