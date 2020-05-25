Союзники призвали США не выходить из Договора по открытому небу

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danilov 25 Мая 2020 в 09:09:23
Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на дипломатический источник.
«Западные страны мобилизуются для спасения международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти», — пишет агентство.
Сообщается, что заявление французского министерства иностранных дел, напоминающее о важности договора, подписали Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Италия, Люксембург, Чехия и Швеция. Они выражают сожаление в связи с решением Вашингтона, хотя и отмечают, что разделяют его озабоченность.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 25.05.2020 05:54:42ничего не понял из статьи и погуглил. оказывается, договор разрешал обследовать желающим твою страну с воздуха.
С чего это вдруг так задергались партнеры то или все же вассалы?
С чего это вдруг так задергались партнеры то или все же вассалы?
В моем понимании, человек живет ограниченное время и не должен делать постыдных вещей, по возможности. Чтобы не стыдно было ни самому себе, ни близким, прожить достойно, даже если и небогато.
Так вот, представим что вы, Гудзон президент РФ, я - президент США. С точки зрения здравого смысла, унизительно разрешать желающим инспектировать твою страну самолетами. Ведь противная сторона через спутники и негласно все контролирует. Так что все эти игры в открытость похожи на разрешение копаться всем подряд в твоем грязном белье. Мелкие страны, все еще играющие в толерантность, опустились на уровень геев и проституток и не понимают всей извращенности построенного ими мира.
Так вот, представим что вы, Гудзон президент РФ, я - президент США. С точки зрения здравого смысла, унизительно разрешать желающим инспектировать твою страну самолетами.Если ты декларируешь стремление к миру, то ничего унизительного.