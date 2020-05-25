Trump "I have a chance to break the Deep State"
danilov 25 Мая 2020 в 14:35:47
Deep State США был сформирован спецслужбами Британии, лет 50 назад. Не знаю насколько он силен, но именно британское лобби делает США враждебной для России.
Американские государственники - вторая сила в США, наоборот хочет строить нормальные отношения с Россией.
Кенеди пытался бороться с Deep State, не получилось.
Генри Уоллес - вице президент США, приемник Рузвельта.
Quote:
Генри Уоллес стал активным сторонником развития сотрудничества между СССР и США в годы Второй мировой войны и после ее окончания.
Уоллес даже требовал, чтобы США поделились с СССР секретом атомного оружия как с бывшим союзником, способным эволюционировать в сторону демократии; признавал необратимость перемен в послевоенной Восточной Европе. Решительно выступал против холодной войны, заявляя (1946): «Мы должны заложить основы для установления подлинного мира с Россией. Идеологический конфликт будет существовать всегда, но это не может служить причиной того, чтобы дипломаты не могли создать основы для безопасного существования обеих систем рядом друг с другом
Quote:
Опрос Гэллапа показывал, что 65% делегатов были готовы отдать свои голоса за Уоллеса, и всего 2% (два) за Трумэна.
британские спецслужбы подсуетились, и поставили Трумена, при котором и бомбу атомную сбросили, и холодную войну начали и объявили СССР врагом.
Тайные операции провел Донован Джозеф
Руководитель УСС - управление стратегических служб.
Работал в штабе Колчака еще в Первой Мировой войне. Этот белый генерал полностью перешел под колпак британской военно-морской разведки, и ее начальника Черчеля. Например организовал вывоз золота из России.
Если бы советская разведка победила британскую и президентом США стал бы Генри Уоллес - это был бы другой, лучший мир.
Этот пример показывает силу и мастерство Британской секретной службы.