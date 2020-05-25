Trump "I have a chance to break the Deep State"

Генри Уоллес стал активным сторонником развития сотрудничества между СССР и США в годы Второй мировой войны и после ее окончания.



Уоллес даже требовал, чтобы США поделились с СССР секретом атомного оружия как с бывшим союзником, способным эволюционировать в сторону демократии; признавал необратимость перемен в послевоенной Восточной Европе. Решительно выступал против холодной войны, заявляя (1946): «Мы должны заложить основы для установления подлинного мира с Россией. Идеологический конфликт будет существовать всегда, но это не может служить причиной того, чтобы дипломаты не могли создать основы для безопасного существования обеих систем рядом друг с другом

Опрос Гэллапа показывал, что 65% делегатов были готовы отдать свои голоса за Уоллеса, и всего 2% (два) за Трумэна.