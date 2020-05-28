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Империя зла
Календарь с нацистами вызвал международный скандал
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danilov 28 Мая 2020 в 14:26:37
Чешское издательство «Наше Войско» выпустило календарь на 2021 год с портретами 11 известных нацистов. Это спровоцировало международный скандал, сообщает The Telegraph.

В календарь попали портреты фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, организатора холокоста Адольфа Эйхмана и доктора Йозефа Менгеле. Его стоимость составила 499 крон.

Публикация календаря вызвала шквал критики. Организация, представляющая жертв холокоста, подала заявление о возбуждении уголовного дела на издательство.

«Я считаю недопустимым, что даже в год, отмечающий 75-ю годовщину победы над нацизмом, нацистские лидеры законно продвигаются в этой стране», — заявил председатель Фонда жертв холокоста Михал Клима.

Кроме того, против календаря выступили посол Германии, посол Израиля и глава МВД Чехии.

Директор издательства Эмерих Дртина заявил, что не продвигал нацистскую идеологию:

«Каждая фигура имеет значение в истории. Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать».

The Telegraph
https://weekend.rambler.ru/read/44252493-kalendar-s-natsistami-vyzval-mezhdunarodnyy-skandal/
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  Samborz 28.05.2020 в 17:14:37   # 751404
На кол их.
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  Zoggyla 28.05.2020 в 17:23:18   # 751407
Чета чехи распоясались в последнее время. Как-то испаностыдно.
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  старик 28.05.2020 в 18:56:33   # 751415
Quote:
«Каждая фигура имеет значение в истории. Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать».
Ну так выпустите календарь со сценами массовых расстрелов и уничтожения людей в газовых камерах. Покажите как скрупулезно подсчитывались и складировались зубные коронки и детские туфельки уничтоженных людей. Тоже ведь история.
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  Konstant 28.05.2020 в 19:14:55   # 751422
толерантностьь....так окно овертона в действии
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