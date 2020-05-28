Календарь с нацистами вызвал международный скандал

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danilov 28 Мая 2020 в 14:26:37
В календарь попали портреты фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, организатора холокоста Адольфа Эйхмана и доктора Йозефа Менгеле. Его стоимость составила 499 крон.
Публикация календаря вызвала шквал критики. Организация, представляющая жертв холокоста, подала заявление о возбуждении уголовного дела на издательство.
«Я считаю недопустимым, что даже в год, отмечающий 75-ю годовщину победы над нацизмом, нацистские лидеры законно продвигаются в этой стране», — заявил председатель Фонда жертв холокоста Михал Клима.
Кроме того, против календаря выступили посол Германии, посол Израиля и глава МВД Чехии.
Директор издательства Эмерих Дртина заявил, что не продвигал нацистскую идеологию:
«Каждая фигура имеет значение в истории. Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать».
The Telegraph
https://weekend.rambler.ru/read/44252493-kalendar-s-natsistami-vyzval-mezhdunarodnyy-skandal/
Комментарии, по рейтингу, по дате
«Каждая фигура имеет значение в истории. Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать».Ну так выпустите календарь со сценами массовых расстрелов и уничтожения людей в газовых камерах. Покажите как скрупулезно подсчитывались и складировались зубные коронки и детские туфельки уничтоженных людей. Тоже ведь история.