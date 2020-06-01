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Империя зла
Беспорядки в США: Трампа и его семью поместили в подземный бункер…
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danilov 01 Июня 2020 в 12:23:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 01.06.2020 в 12:45:22   # 751719
Предвыборные дела,а так постреляют и псе...И фиг кто против скажет,у них своя дерьмократия.
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  старик 01.06.2020 в 13:17:00   # 751720
забанен до 01.07.2020 15:12:07
Стопудово про бункер врут.
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  строитель 01.06.2020 в 13:26:02   # 751724
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  Yerla 01.06.2020 в 13:35:33   # 751728
скоро вашей америке кирдык (с)
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  Рамзес 01.06.2020 в 14:19:59   # 751736
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  GoodZone 01.06.2020 в 14:34:33   # 751744
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?
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  Zoggyla 01.06.2020 в 14:37:24   # 751746
Цитата: GoodZone от 01.06.2020 08:34:33
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?
Он не может, у них нет дорогой и хуевый.
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  Рамзес 01.06.2020 в 16:01:42   # 751749
Цитата: GoodZone от 01.06.2020 08:34:33
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?

Ну как бы KS зачастую и правду вещает,так что временные пояса - появиться.
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  GoodZone 01.06.2020 в 16:11:14   # 751751
Цитата: Рамзес от 01.06.2020 10:01:42

Ну как бы KS зачастую и правду вещает,так что временные пояса - появиться.

"Ну как бы" правда в таких вопросах - понятие субъективное... Просто хотелось бы услышать его версию происходящего, осмыслить и сделать свои собственные выводы, опять же сугубо субъективные. Или вас мой сарказм смущает?
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  Рамзес 01.06.2020 в 16:32:05   # 751753
Quote:
Или вас мой сарказм смущает?

Ни в коей мере.
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  KS 01.06.2020 в 17:12:09   # 751756
Хер его знает что творится. Я на улицу не выхожу, жизнь дороже.
То что я знаю из новостей так то-что копы заслужили этих демонстраций.
Те-кто пользуется случаем и грабит бизнесы должны в тюрьме сидеть, только кто их найдёт в масках?

П. С. В США нет демократии (США Конституционная Республика).
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  Hairless 01.06.2020 в 18:34:30   # 751765
Quote:
Хер его знает что творится. Я на улицу не выхожу, жизнь дороже.

Само по себе достаточно информативно.
Примерно так же мне отвечали родственники, когда проходили демократические бунты в тоталитарном Бишкеке.
Quote:
В США нет демократии

Ее вообще нигде нет. Власть - слишком полезная штука, чтобы отдавать ее какому-то там демосу.
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  htmaker 01.06.2020 в 18:37:06   # 751766
Сделают поправки в законе, касательно полномочий полиции при задержании, и всё будет как и прежде.
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  Рамзес 01.06.2020 в 18:43:20   # 751767
П. С. В США нет демократии (США Конституционная Республика).[/code]
Так так таки - так
Политическая систе
овная статья: Политическая система США
Конгресс США

По конституции США, принятой в 1787 году, определённые полномочия для осуществления государственной власти переданы федеральному правительству США. Государственные полномочия, не определённые для передачи в ведение федерального правительства конституцией, осуществляются штатами США.

В конституции США заложен принцип разделения властей, по которому федеральное правительство состоит из законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих независимо друг от друга.

Высший орган законодательной власти — двухпалатный Конгресс США:
нижняя палата — Палата представителей;
верхняя палата — Сенат.
Высший орган исполнительной власти — президент США. Президент — глава государства, главнокомандующий вооружёнными силами (см. Список президентов США). Существует также пост вице-президента.
Высший орган судебной власти — Верховный суд США.

Основные политические партии — республиканская и демократическая. Также существует множество других, более мелких партий.
И тут у этих пи..в все размыто.
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