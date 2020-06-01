Беспорядки в США: Трампа и его семью поместили в подземный бункер…

, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?