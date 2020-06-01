Беспорядки в США: Трампа и его семью поместили в подземный бункер…

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danilov 01 Июня 2020 в 12:23:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Yerla от 01.06.2020 07:35:33
скоро вашей америке кирдык (с)
скоро вашей америке кирдык (с)
Цитата: GoodZone от 01.06.2020 08:34:33Он не может, у них нет дорогой и хуевый.
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?
Цитата: GoodZone от 01.06.2020 08:34:33
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?
А где наш звездно полосатый друг KS, может просветит нас, что происходит в "эпицентре" демократии, свободы волеизъявления и гласности?[/b] А то мы тут в недоумении, черпаем "лживую" информацию из "не демократических источников", верим ей, а на самом то деле что происходит? или некогда вам, демократия в опасности?
Ну как бы KS зачастую и правду вещает,так что временные пояса - появиться.
Цитата: Рамзес от 01.06.2020 10:01:42
Ну как бы KS зачастую и правду вещает,так что временные пояса - появиться.
Ну как бы KS зачастую и правду вещает,так что временные пояса - появиться.
"Ну как бы" правда в таких вопросах - понятие субъективное... Просто хотелось бы услышать его версию происходящего, осмыслить и сделать свои собственные выводы, опять же сугубо субъективные. Или вас мой сарказм смущает?
Или вас мой сарказм смущает?
Ни в коей мере.
То что я знаю из новостей так то-что копы заслужили этих демонстраций.
Те-кто пользуется случаем и грабит бизнесы должны в тюрьме сидеть, только кто их найдёт в масках?
П. С. В США нет демократии (США Конституционная Республика).
Хер его знает что творится. Я на улицу не выхожу, жизнь дороже.
Само по себе достаточно информативно.
Примерно так же мне отвечали родственники, когда проходили демократические бунты в тоталитарном Бишкеке.
Quote:
В США нет демократии
Ее вообще нигде нет. Власть - слишком полезная штука, чтобы отдавать ее какому-то там демосу.
П. С. В США нет демократии (США Конституционная Республика).[/code]
Конгресс США
По конституции США, принятой в 1787 году, определённые полномочия для осуществления государственной власти переданы федеральному правительству США. Государственные полномочия, не определённые для передачи в ведение федерального правительства конституцией, осуществляются штатами США.
В конституции США заложен принцип разделения властей, по которому федеральное правительство состоит из законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих независимо друг от друга.
Высший орган законодательной власти — двухпалатный Конгресс США:
нижняя палата — Палата представителей;
верхняя палата — Сенат.
Высший орган исполнительной власти — президент США. Президент — глава государства, главнокомандующий вооружёнными силами (см. Список президентов США). Существует также пост вице-президента.
Высший орган судебной власти — Верховный суд США.
Основные политические партии — республиканская и демократическая. Также существует множество других, более мелких партий.
И тут у этих пи..в все размыто.