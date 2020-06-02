США вытесняют КНР со своих бирж

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философ 02 Июня 2020 в 02:02:35
Китайские компании увидели угрозу в новом законопроекте Сената США, который может значительно усложнить их размещение на американских биржах. При общих благих намерениях — документ требует повышения прозрачности иностранных фирм, приходящих на американские площадки — новые правила явно направлены на китайских игроков.
Это событие можно оценивать в контексте текущих новостей о все больше обостряющемся соперничестве США и Китая. А можно посмотреть на него в более долгосрочной перспективе, как на шаг к перераспределению потоков инвестиций между развитыми и развивающимися странами, которое в конечном итоге может оказаться полезным для глобальной экономики.
Зачем китайцам NYSE и NASDAQ
За последние шесть лет более 100 китайских компаний разместились в США. Но если на пике 2014 года привлеченные средства превысили $25 млрд, то в 2019-м 25 компаний привлекли всего $3,5 млрд.
Это связано как с ухудшением отношений двух стран, так и с изменением правил бирж. Размещаться в Китае или Гонконге становится все проще. С другой стороны, в США на биржу массово выходили не самые прибыльные китайские компании. По данным Yahoo Finance, доходность IPO китайских компаний в 2019 году составила -20% на фоне роста рынка больше чем на 20% и на фоне других IPO, в среднем принесших +20%. В то же время, по данным Baker McKenzie, в 2019 году в самом Китае IPO провели 179 компаний. Это на 75% больше, чем в 2018 году.
Тем не менее для крупной мультинациональной компании торговаться в США по-прежнему важно. Alibaba, имея листинг и в США (NYSE), и в Гонконге, может привлекать более широкий спектр международных инвесторов, снижать стоимость заимствований как по долгу, так и по акциям.
Отчет Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019 показывает, как на протяжении истории повышалась значимость фондового рынка США. В 1900 году он составлял 15% мировой капитализации акций, причем лидером была Великобритания примерно с 25%, а после этих двух стран шли Германия (13%), Франция (12%) и — сюрприз — Россия (6%). В наши дни в 2018 году доля США достигала уже 53%, а дальше с большим отрывом шли Япония (8%), Великобритания (6%) и Китай (3%).
Домашние размещения
Многие национальные регуляторы и биржи всеми силами пытаются стимулировать IPO своих компаний дома. Не запретами, а льготными условиями, качеством инфраструктуры, спектром привлекаемых инвесторов и так далее. Например, биржи Китая и Гонконга постоянно развивают возможности своих площадок. До 2019 года казалось, что местное регулирование вытесняет технологические компании с большим потенциалом роста на международные биржи — они не могут выполнить правила, требующие показать прибыль, и поэтому идут на NASDAQ. Но в 2019 был запущен STAR — китайский прямой конкурент NASDAQ. Вспомним также, что крупнейшее в мире на текущий момент IPO Saudi Aramco было проведено на Saudi Stock Exchange, а не на привычных международных площадках.
Политическая ситуация будет только благоприятствовать подобному биржевому «протекционизму». Давление Вашингтона на Пекин из-за пандемии, торговых разногласий, проблем интеллектуальной собственности никуда не денется. И это не считая прочих конфликтов, которые все чаще в последние годы разделяют мир.
К чему это приведет
Сейчас исключительную привлекательность фондового рынка США и в меньшей степени Великобритании обеспечивает макроэкономическая и финансовая стабильность. Но если в США притекают средства инвесторов, откуда-то они должны утекать во внешний мир? И конечно, эта дыра — торговля товарами и услугами. США имеют отрицательный счет текущих операций, проще говоря, больше импортируют, чем экспортируют.
Это одновременно является головной болью американских властей и в то же время приводит к глобальным дисбалансам, повышая зависимость развивающихся стран от бизнес-циклов и денежно-кредитной политики США. Отпугивая иностранных инвесторов и снижая привлекательность своих финансовых рынков, американские сенаторы и Дональд Трамп невольно ведут дело к ослаблению доллара, что позволит несколько сбалансировать внешнюю торговлю.
А если присмотреться к зависимости американских компаний от международных рынков, то можно сделать вывод, что время для подобного конфликта с КНР вполне удачное. Менее 30% продаж у компаний из S&P 500 приходилось на другие страны, и новый кризис должен еще больше снизить эту долю. Торговые войны не должны слишком существенно повлиять на бизнес американских экспортеров. При этом частичное закрытие финансового рынка США может решить часть проблем с перетоками капитала и «глобальными дисбалансами». Развивающиеся рынки могут повысить свою значимость, что приблизит мир к более распределенному балансу инвестиций, который наблюдался в начале XX века.
https://quote.rbc.ru/news/article/5ed10c719a79476c2bc00455
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