МИД Ирана исправил заявление 2018 года

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danilov 03 Июня 2020 в 09:05:07
Страны, находящиеся в конфликтах с США, похоже, намерены использовать протесты из-за смерти Джорджа Флойда как козырь в аргументах против Вашингтона.
Заявление сделал глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он опубликовал скриншот заявления Госдеп а по протестам в Иране от июня 2018 года и исправил все упоминания Ирана на США:
Quote:
«Правительство США разбрасывается ресурсами своих граждан, будь то авантюризм в Азии, Африке и Латинской Америке, поддержка бесчисленных диктаторов, или его амбиции по расточительному расширению своей ядерной программы. это только усилит страдания народа Америки. Как я уже говорил, никого не должно удивлять продолжение протестов в Америке. Американский народ требует от своих лидеров делиться богатствами страны и отвечать их законным потребностям. Мы осуждаем ту бесполезную тактику правительства, как подавление, заключение в тюрьму протестующих и отказ прислушаться к разочарованным американцам. Народ Америки устал от (расизма), коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит их голоса»
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ал, у МИД Ирана научился?
Ара горный 03.06.2020 в 11:12:12 # 751928