МИД Ирана исправил заявление 2018 года

«Правительство США разбрасывается ресурсами своих граждан, будь то авантюризм в Азии, Африке и Латинской Америке, поддержка бесчисленных диктаторов, или его амбиции по расточительному расширению своей ядерной программы. это только усилит страдания народа Америки. Как я уже говорил, никого не должно удивлять продолжение протестов в Америке. Американский народ требует от своих лидеров делиться богатствами страны и отвечать их законным потребностям. Мы осуждаем ту бесполезную тактику правительства, как подавление, заключение в тюрьму протестующих и отказ прислушаться к разочарованным американцам. Народ Америки устал от (расизма), коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит их голоса»