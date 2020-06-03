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Империя зла
МИД Ирана исправил заявление 2018 года
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danilov 03 Июня 2020 в 09:05:07
«О недавних протестах в Иране США»: Глава МИД Ирана исправил заявление США по протестам в его стране и обратил его в сторону Вашингтона.



Страны, находящиеся в конфликтах с США, похоже, намерены использовать протесты из-за смерти Джорджа Флойда как козырь в аргументах против Вашингтона.

Заявление сделал глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он опубликовал скриншот заявления Госдеп а по протестам в Иране от июня 2018 года и исправил все упоминания Ирана на США:

Quote:
«Правительство США разбрасывается ресурсами своих граждан, будь то авантюризм в Азии, Африке и Латинской Америке, поддержка бесчисленных диктаторов, или его амбиции по расточительному расширению своей ядерной программы. это только усилит страдания народа Америки. Как я уже говорил, никого не должно удивлять продолжение протестов в Америке. Американский народ требует от своих лидеров делиться богатствами страны и отвечать их законным потребностям. Мы осуждаем ту бесполезную тактику правительства, как подавление, заключение в тюрьму протестующих и отказ прислушаться к разочарованным американцам. Народ Америки устал от (расизма), коррупции, несправедливости и некомпетентности своих лидеров. Мир слышит их голоса»
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  Whirlpool 03.06.2020 в 09:41:22   # 751917
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  Versus 03.06.2020 в 10:06:43   # 751921
Политика - грязная штука
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  Panasonic 03.06.2020 в 10:40:22   # 751925
Похоже на что, как Ал искажает цитаты оппонентов.

Ал, у МИД Ирана научился?
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  Ара горный 03.06.2020 в 11:12:12   # 751928
Или МИД ИРИ у Ала наблатыкался!
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  Hairless 03.06.2020 в 11:42:55   # 751936
Неплохо бы ещё печенек пораздавать "протестующим"!
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