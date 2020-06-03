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Империя зла
Пожизненное за бутылку
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danilov 03 Июня 2020 в 09:55:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 03.06.2020 в 10:26:19   # 751924
Так 27 лет или пожизненное ей грозит?

А может, это из-за того, что 6 лет назад дело происходило на Украине? Или автор хочет, чтоб украинцев судили по американским законам?

Неудачный взброс.
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  htmaker 03.06.2020 в 11:15:10   # 751929
Знаю одно, в штатах устраивать майдан это всё-равно что наложить на себя руки. Спросят со всех виновных, и мало не покажется никому.
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  Hairless 03.06.2020 в 11:38:41   # 751933
Цитата: Panasonic от 03.06.2020 04:26:19
Так 27 лет или пожизненное ей грозит?

А может, это из-за того, что 6 лет назад дело происходило на Украине? Или автор хочет, чтоб украинцев судили по американским законам?

Неудачный взброс.


Вы не путайте. На Украине были демократические выступления против прислужников тоталитарного режима, а в США - бунт против законной власти. Понимать надо!
"Это нога - у кого надо нога!"(с)
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  Aлекс 03.06.2020 в 11:39:29   # 751934
двойные стандарты, ничего нового. есть наши и есть все остальные
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