Пожизненное за бутылку

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danilov 03 Июня 2020 в 09:55:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
А может, это из-за того, что 6 лет назад дело происходило на Украине? Или автор хочет, чтоб украинцев судили по американским законам?
Неудачный взброс.
Цитата: Panasonic от 03.06.2020 04:26:19
Так 27 лет или пожизненное ей грозит?
А может, это из-за того, что 6 лет назад дело происходило на Украине? Или автор хочет, чтоб украинцев судили по американским законам?
Неудачный взброс.
Так 27 лет или пожизненное ей грозит?
А может, это из-за того, что 6 лет назад дело происходило на Украине? Или автор хочет, чтоб украинцев судили по американским законам?
Неудачный взброс.
Вы не путайте. На Украине были демократические выступления против прислужников тоталитарного режима, а в США - бунт против законной власти. Понимать надо!
"Это нога - у кого надо нога!"(с)