"Успехи" протестующих в США за последние 96 часов

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danilov 03 Июня 2020 в 11:30:26
За последние 96 часов:
- Офицер полиции Лас-Вегаса был убит выстрелом в затылок, когда боролся с беспорядками
- Неизвестный стрелок открыл огонь по правоохранительным органам в здании суда в Лас-Вегасе
- В Сент-Луисе четверо полицейских были застрелены неизвестным стрелком
- Сотрудник полиции Нью-Йорка был сбит автомобилем
- Три сотрудника правоохранительных органов Буффало были сбиты автомобилем перед полицейским участком
- Три сотрудника правоохранительных органов Давенпорта попали в засаду, а один был застрелен неизвестным стрелком
- 132 офицера получили ранения в Чикаго во время беспорядков
- Девять Питсбургских офицеров пострадали от предметов, которые бросали протестующие во время беспорядков
- Несколько офицеров на Род-Айленде получили ранения во время беспорядков
- Неизвестный стрелок открыл огонь в Оклендском полицейском управлении
- Два офицера получили удар по голове камнями в Санта-Ана
- Два офицера были расстреляны в Вирджинии, городской округ Ричленд
- В Олбани один офицер был ранен кирпичом в голову
- Четверо полицейских округа Принц Уильям получили травмы головы от камней
- Семь офицеров получили ранения в Сакраменто
- Некоторые офицеры были обстреляны и получили ранения в Линчберге
- Несколько полицейских Шампейна получили ранения
- Три сотрудника полиции были ранены в пригороде Чикаго
- В Солт-Лейк-Сити пострадали 21 офицер полиции
- По меньшей мере 50 агентов секретной службы (охрана Белого Дома) получили ранения от коктейлей Молотова в Вашингтоне
- Троих Денверских полицейских сбил автомобиль
- Более тридцати полицейских Нью-йорка были ранены во время беспорядков
- Шесть Афинских полицейских ранены во время акции протеста
- Два офицера полиции Капитолия были ранены во время беспорядков в Гаррисберге
- Двенадцать сотрудников полиции Лас-Вегас получили ранения во время беспорядков
- Более двадцати сотрудников правоохранительных органов Миннеаполиса получили ранения в ходе беспорядков
- Один сотрудник Федеральной службы охраны был застрелен.
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