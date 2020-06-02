Сотрудники Facebook возмущены постом Трампа

Вообще не понятно, почему сотрудники, работающие в Твиттер/ФБ или каком-нибудь Гугле, решают, что они они должны определять что правильно в этом мире информации, а что - нет? Впрочем, все к тому шло. Сначала американцев все СМИ убеждали, что им принадлежит право решать, что какая-нибудь страна делает правильно, а что - нет. А теперь (вполне логичное продолжение предыдущего) внутри Штатов появилась некая группа людей, которая считает, что именно они знают, как правильно. Просто на основании того, что они (образно говоря) сидят "у крана, который регулирует поток информации".