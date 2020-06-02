Сотрудники Facebook возмущены постом Трампа

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danilov 03 Июня 2020 в 11:54:26
Некоторые сотрудники сказали, что им было "стыдно". Президент сказал, что он "отправит Национальную гвардию", и предупредил, что "когда начинается грабеж, начинается стрельба." Сообщение остается нетронутым на Facebook после того, как основатель Марк Цукерберг сказал, что это не нарушает политику компании в отношении подстрекательства к насилию. Сегодня происходит "Виртуальная прогулка", когда некоторые сотрудники оставляют вне офиса сообщение, объясняющее, что они протестуют. "Люди могут соглашаться или не соглашаться о том, где мы должны провести линию, но я надеюсь, что они понимают нашу общую философию в том, что лучше иметь эту дискуссию в открытом доступе, особенно когда ставки так высоки”, - написал Цукерберг в своем посте на платформе. “Я решительно не согласен с тем, как президент говорил об этом, но я считаю, что люди должны быть в состоянии увидеть это сами, потому что в конечном счете ответственность за тех, кто находится у власти, может произойти только тогда, когда их речь будет тщательно изучена в открытом доступе.”
"Молчание - это соучастие"
Несколько сотрудников выразили свое разочарование этим решением в социальных сетях. "Бездействие Facebook в снятии сообщения Трампа, подстрекающего к насилию, заставляет меня стыдиться работать здесь", - написал Лорен Тан, инженер-программист. “Я с этим абсолютно не согласен... Молчание - это соучастие.”
Пост в Twitter от @jasontoff
Я работаю в Facebook, и я не горжусь тем, как мы показываемся. Большинство коллег, с которыми я говорил, чувствуют то же самое. Мы делаем так, чтобы наш голос был услышан.- Джейсон ТОФФ (@jasontoff) 1 июня 2020 года
Конец сообщения Twitter от @jasontoff
Другие предположили, что Facebook должен был сделать исключение из этой политики, учитывая ее контекст. “Мы должны упорно бороться как компания, так и промышленность, чтобы наши черные коллеги и сограждане поддерживали нас, чтобы им не приходилось сталкиваться с институционализированным социальным насилием и системным угнетением в одиночку”, - добавил Дэвид Гиллис, директор по дизайну продуктов в Facebook. Другие сотрудники использовали внутреннюю систему обмена сообщениями компании, чтобы попытаться поднять свои проблемы, сообщает The Verge . ФБ сообщил, что он обнаружил много сотрудников с такими же чувствами. "Мы призываем сотрудников говорить открыто, когда они не согласны с руководством. Поскольку мы сталкиваемся с дополнительными сложными решениями в отношении контента впереди, мы продолжим искать их честную обратную связь", - сказал представитель пресс-службы. Джозеф Эванс, руководитель отдела технологий в компании Enders Analysis, сказал, что сотрудники технологических фирм иногда выступают против решений своих работодателей; в 2018 году сотрудники Google вышли в знак протеста против обращения фирмы с женщинами ."Отчасти привлекательность работы в этих компаниях заключается в том, что сотрудники чувствуют, что они меняют мир, и, надеюсь, к лучшему", - сказал он. "Таким образом, технологические гиганты должны балансировать, избегая регуляторных репрессий, сохраняя высокие прибыли и привлекая и удерживая свою высококвалифицированную рабочую силу." Дональд Трамп и Марк Цукерберг разговаривали по телефону в пятницу.
Неизвестно, о чем шла речь, но обе стороны назвали разговор продуктивным, сообщает сайт Axios news .
"Мы выступаем против расизма"
Сегодня Facebook объявил, что он пожертвует $10m (£8m) на “усилия, направленные на прекращение расовой несправедливости.”“Мы слышим вас, мы видим вас, и мы с вами”, - говорится в сообщении компании в социальных сетях. "Мы выступаем против расизма. Мы поддерживаем нашу черную общину - и всех тех, кто работает в направлении справедливости в честь Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Ахмада Арбери и слишком многих других, чьи имена не будут забыты.” Непонятно, куда пойдут эти $ 10 млн, или как они будут распределяться.
https://www.bbc.com/news/technology-52880151
Quote:
Вообще не понятно, почему сотрудники, работающие в Твиттер/ФБ или каком-нибудь Гугле, решают, что они они должны определять что правильно в этом мире информации, а что - нет? Впрочем, все к тому шло. Сначала американцев все СМИ убеждали, что им принадлежит право решать, что какая-нибудь страна делает правильно, а что - нет. А теперь (вполне логичное продолжение предыдущего) внутри Штатов появилась некая группа людей, которая считает, что именно они знают, как правильно. Просто на основании того, что они (образно говоря) сидят "у крана, который регулирует поток информации".
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