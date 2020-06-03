Губернаторы не слушаются

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danilov 03 Июня 2020 в 12:12:37
"Я отвергаю идею того, что федеральная администрация может отправить войска в штат Иллинойс", - заявил губернатор этого штата Джей Роберт Прицкер.
"Этот президент неоднократно доказывал, что не способен управлять, и не демонстрировал ничего, кроме напускной бравады посреди того хаоса, что сопровождает его пребывание в должности", - заявил губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.
Губернатор штата Невада Стив Сайсолак подчеркнул, что Нацгвардия штата достаточно оснащена для противодействия беспорядкам, а губернатор соседнего штата Орегон Кейт Браун отметила, что насилие на улицах творит лишь небольшое число демонстрантов.
Критически воспринял угрозу Трампа и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, назвав его слова "галдежом". Однако, напоминает AP, ранее Ньюсом отправил в Лос-Анджелес и другие города штата тысячи служащих Нацгвардии.
Associated press
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