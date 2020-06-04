В США снесли статую Джорджа Вашингтона

В США протестующие умудрились разглядеть российских омоновцев. На улицах городов стали появляться военные без опознавательных знаков. Некоторые "наблюдатели" тут же записали их в бойцов частных военных компаний и даже разглядели в этом российский след. Масла в огонь подлила нашумевшая фотография полицейского из Хьюстона, у которого на руке красовалась надпись "Россия". Наблюдательные граждане тут же узнали татуировку морских пехотинцев.



"Это недопустимо. Кто они. Русский ОМОН, ФСБ или ГРУ?" – посетовал в "Твиттер" американский экономист Anders Aslund.



Телеканал MSNBC в прямом эфире сообщил, что некоторые силовики без нашивок могут быть сотрудниками федерального Бюро тюрем, которые недавно были закрыты из-за беспорядков. Часть из них представляются уроженцами Калифорнии, Юты и других штатов.



Как пишет пользователь "Твиттер" Garrett Haake, другие представлялись сотрудниками Министерства юстиции. Некоторые были одеты в камуфляж и больше походили на бойцов из частной военной компании.



Ранее в ряде штатов из-за беспорядков был введен комендантский час. Трамп выполнил свое обещание и ввел федеральные войска. Мемориал Линкольну в Вашингтоне охраняет Нацгвардия, аналогично защищен Белый дом.



Между тем погромы и грабежи продолжаются. Так, телеграм-канал "Гризли-новости" опубликовал видео, на котором протестующие грабят художественную галерею. Большое количество владельцев кафе, магазинов защищают свою собственность с оружием в руках. Эти витрины погромщики пропускают.