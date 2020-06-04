 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
В США снесли статую Джорджа Вашингтона
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Июня 2020 в 16:25:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Versus 04.06.2020 в 16:42:50   # 752049
поощрить (1) | покарать
  Platon 04.06.2020 в 16:43:50   # 752050
Что то мне это напоминает...
поощрить (5) | покарать
  KapitanNemo 04.06.2020 в 16:55:31   # 752051
Пусть хлебают всё, что хлебнули советские граждане после развала СССР.

Good Night America
поощрить (6) | покарать (1)
  Sedd 04.06.2020 в 17:08:31   # 752053
Дебилы, бл.. (с)Лавров
поощрить (2) | покарать
  NBE 04.06.2020 в 17:44:55   # 752054
Америке плохо, да йух с ними, они столько зла сделали миру, что сейчас многие радуются. И не надо говорить, что народ не виноват, виноваты все.
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 04.06.2020 в 18:10:21   # 752055
Жопа какая-то! Шумерский вариант.
поощрить | покарать
  Рамзес 04.06.2020 в 18:25:09   # 752056
Цитата: NBE от 04.06.2020 11:44:55
Америке плохо, да йух с ними, они столько зла сделали миру, что сейчас многие радуются. И не надо говорить, что народ не виноват, виноваты все.

Согласен ,но по ходу и нам прилетит.
поощрить | покарать
  Zoggyla 04.06.2020 в 18:50:41   # 752057
Quote:
В США протестующие умудрились разглядеть российских омоновцев. На улицах городов стали появляться военные без опознавательных знаков. Некоторые "наблюдатели" тут же записали их в бойцов частных военных компаний и даже разглядели в этом российский след. Масла в огонь подлила нашумевшая фотография полицейского из Хьюстона, у которого на руке красовалась надпись "Россия". Наблюдательные граждане тут же узнали татуировку морских пехотинцев.

"Это недопустимо. Кто они. Русский ОМОН, ФСБ или ГРУ?" – посетовал в "Твиттер" американский экономист Anders Aslund.

Телеканал MSNBC в прямом эфире сообщил, что некоторые силовики без нашивок могут быть сотрудниками федерального Бюро тюрем, которые недавно были закрыты из-за беспорядков. Часть из них представляются уроженцами Калифорнии, Юты и других штатов.

Как пишет пользователь "Твиттер" Garrett Haake, другие представлялись сотрудниками Министерства юстиции. Некоторые были одеты в камуфляж и больше походили на бойцов из частной военной компании.

Ранее в ряде штатов из-за беспорядков был введен комендантский час. Трамп выполнил свое обещание и ввел федеральные войска. Мемориал Линкольну в Вашингтоне охраняет Нацгвардия, аналогично защищен Белый дом.

Между тем погромы и грабежи продолжаются. Так, телеграм-канал "Гризли-новости" опубликовал видео, на котором протестующие грабят художественную галерею. Большое количество владельцев кафе, магазинов защищают свою собственность с оружием в руках. Эти витрины погромщики пропускают.

https://utro.ru/accidents/2020/06/04/1447419.shtml
поощрить | покарать
  Mustang 04.06.2020 в 19:11:05   # 752058
Вот юмор то в чем... Он ведь был именно против рабства, как мне помнится, а потомки вот так вот благодорят... Ну что поделаешь, бывает.
поощрить | покарать
  Ал 04.06.2020 в 19:29:32   # 752059
Цитата: Mustang от 04.06.2020 13:11:05
Вот юмор то в чем... Он ведь был именно против рабства, как мне помнится, а потомки вот так вот благодорят... Ну что поделаешь, бывает.

При этом Джордж Вашингтон до конца своей жизни имел собственных рабов.

С 1:14...

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь