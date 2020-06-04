В США снесли статую Джорджа Вашингтона

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danilov 04 Июня 2020 в 16:25:56
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KapitanNemo 04.06.2020 в 16:55:31 # 752051
Good Night America
Цитата: NBE от 04.06.2020 11:44:55
Америке плохо, да йух с ними, они столько зла сделали миру, что сейчас многие радуются. И не надо говорить, что народ не виноват, виноваты все.
Америке плохо, да йух с ними, они столько зла сделали миру, что сейчас многие радуются. И не надо говорить, что народ не виноват, виноваты все.
Согласен ,но по ходу и нам прилетит.
В США протестующие умудрились разглядеть российских омоновцев. На улицах городов стали появляться военные без опознавательных знаков. Некоторые "наблюдатели" тут же записали их в бойцов частных военных компаний и даже разглядели в этом российский след. Масла в огонь подлила нашумевшая фотография полицейского из Хьюстона, у которого на руке красовалась надпись "Россия". Наблюдательные граждане тут же узнали татуировку морских пехотинцев.
"Это недопустимо. Кто они. Русский ОМОН, ФСБ или ГРУ?" – посетовал в "Твиттер" американский экономист Anders Aslund.
Телеканал MSNBC в прямом эфире сообщил, что некоторые силовики без нашивок могут быть сотрудниками федерального Бюро тюрем, которые недавно были закрыты из-за беспорядков. Часть из них представляются уроженцами Калифорнии, Юты и других штатов.
Как пишет пользователь "Твиттер" Garrett Haake, другие представлялись сотрудниками Министерства юстиции. Некоторые были одеты в камуфляж и больше походили на бойцов из частной военной компании.
Ранее в ряде штатов из-за беспорядков был введен комендантский час. Трамп выполнил свое обещание и ввел федеральные войска. Мемориал Линкольну в Вашингтоне охраняет Нацгвардия, аналогично защищен Белый дом.
Между тем погромы и грабежи продолжаются. Так, телеграм-канал "Гризли-новости" опубликовал видео, на котором протестующие грабят художественную галерею. Большое количество владельцев кафе, магазинов защищают свою собственность с оружием в руках. Эти витрины погромщики пропускают.
"Это недопустимо. Кто они. Русский ОМОН, ФСБ или ГРУ?" – посетовал в "Твиттер" американский экономист Anders Aslund.
Телеканал MSNBC в прямом эфире сообщил, что некоторые силовики без нашивок могут быть сотрудниками федерального Бюро тюрем, которые недавно были закрыты из-за беспорядков. Часть из них представляются уроженцами Калифорнии, Юты и других штатов.
Как пишет пользователь "Твиттер" Garrett Haake, другие представлялись сотрудниками Министерства юстиции. Некоторые были одеты в камуфляж и больше походили на бойцов из частной военной компании.
Ранее в ряде штатов из-за беспорядков был введен комендантский час. Трамп выполнил свое обещание и ввел федеральные войска. Мемориал Линкольну в Вашингтоне охраняет Нацгвардия, аналогично защищен Белый дом.
Между тем погромы и грабежи продолжаются. Так, телеграм-канал "Гризли-новости" опубликовал видео, на котором протестующие грабят художественную галерею. Большое количество владельцев кафе, магазинов защищают свою собственность с оружием в руках. Эти витрины погромщики пропускают.
https://utro.ru/accidents/2020/06/04/1447419.shtml
Цитата: Mustang от 04.06.2020 13:11:05
Вот юмор то в чем... Он ведь был именно против рабства, как мне помнится, а потомки вот так вот благодорят... Ну что поделаешь, бывает.
Вот юмор то в чем... Он ведь был именно против рабства, как мне помнится, а потомки вот так вот благодорят... Ну что поделаешь, бывает.
При этом Джордж Вашингтон до конца своей жизни имел собственных рабов.
С 1:14...