Комментатор Грант Нейпир уволился после обвинений в расизме

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danilov 05 Июня 2020 в 11:17:49
«Грант Нейпир подал в отставку. Мы благодарим его за его вклад в команду и желаем всего наилучшего», – говорится в заявлении клуба.
«Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации «Кингз» в своем сердце», – приводятся слова Нейпира.
Радио станция Sports 1140 KHTK также объявила, что расстается с Нейпиром.
В понедельник 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск из-за комментариев, которые он сделал относительно движения «Жизнь чернокожего имеет значение» и смерти Джорджа Флойда.
Отвечая на вопрос экс-игрока «Сакраменто» Демаркуса Казинса по поводу лозунга «Жизнь чернокожего имеет значение», Нейпир написал, что «жизнь каждого человека имеет значение». Бывший игрок Мэтт Барнс назвал Нейпира «скрытым расистом».
«Понятия не имел, что слова «Любая жизнь важна» противоречат движению «Жизнь чернокожего имеет значение»
Многолетний комментатор «Сакраменто» и ведущий Kings TV Грант Нейпир заявил, что не подозревал о негативных коннотациях выражения «Любая жизнь имеет значение».
«Я не так хорошо осведомлен о движении «Жизнь чернокожего имеет значение», как думал. Я понятия не имел, что мои слова «Любая жизнь важна» противоречат тому, что пытается донести движение.
Мне больно. Мне 60 лет, а еще многому надо учиться», – сказал Нейпир.
https://www.sports.ru/basketball/1085920208.html
https://www.slamdunk.ru/news/nba/grant-neypir-%C2%ABponyatiya-ne-imel-chto-slova-%C2%ABlyubaya-zhizn-vazhna%C2%BB-protivorechat-dvizheniyu-%C2%ABzhizn-chernokozhego-imeet-znachenie%C2%BB-r42930/
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