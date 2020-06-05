 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Помпео запостил фотку с самыми разыскиваемыми диссидентами Китая
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июня 2020 в 11:35:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 05.06.2020 в 17:38:29   # 752132
Что происходит с этим миром ?
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 05.06.2020 в 17:39:36   # 752133
Цитата: Absolute от 05.06.2020 11:38:29
Что происходит с этим миром ?
Звучит известная песня крокодила Гены.
поощрить | покарать
  Zoggyla 05.06.2020 в 17:43:03   # 752135
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь