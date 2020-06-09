Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Мура45 09 Июня 2020 в 10:58:31
Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов.
Мэр Миниаполиса, чтоб не упасть от горя, уцепившись руками за гроб с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками «Проооостииии», иииии……. опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного — правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20.000.000 долларов, и деньги продолжают поступать.
Массачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего — нет. В тюрьмах этому не учат. Но если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.
Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег)… после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела в крови обнаружили наркотики.
Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли американцы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью-Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду (до встречи с Флойдовцами).
Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден, с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей «святого Флойда» это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем.
На колени?! Не вопрос — на колени! Мордой в дерьмо?! С нашим превеликим удовольствием!!! Всё, что прикажете, «Флойды»!
И, что противно, почти вся демократическая партия США такова.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10261245.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
подальше!
toliktommy 09.06.2020 в 11:44:29 # 752351
шымкентский 09.06.2020 в 12:00:59 # 752352
В минеаполисе мэр за протестующих, от этого все и происходит
А рэднеки в ус не дуют, вооружены до зубов и к ним эти с протестами даже не суются
А вообще , по инфе американских знакомых, это все делает и участвует в этом бардаке лишь очень очень малый процент от всего населения
Маргиналы, те кому нужен хайп или политические очки перед электоратом, молодежь с бедных районов, желающая просто побузить и пограбить дорогие магазины и тд и тд
Нормальных людей, кто делом занят, там нет практически
toliktommy 09.06.2020 в 12:05:54 # 752353
Цитата: шымкентский от 09.06.2020 06:00:59Ну а знакомые эту тему не муссируют? В инсте все коллеги американские только и делают, что репостят расово правильные иллюстрации и заливают хэштегами ленту. И судя по всему свято верят в то, что это хорошо.
Те штаты, где мэры городов и губеры штата не поддерживают протестующих - там все спокойно
В минеаполисе мэр за протестующих, от этого все и происходит
А рэднеки в ус не дуют, вооружены до зубов и к ним эти с протестами даже не суются
А вообще , по инфе американских знакомых, это все делает и участвует в этом бардаке лишь очень очень малый процент от всего населения
Маргиналы, те кому нужен хайп или политические очки перед электоратом, молодежь с бедных районов, желающая просто побузить и пограбить дорогие магазины и тд и тд
Нормальных людей, кто делом занят, там нет практически
Те штаты, где мэры городов и губеры штата не поддерживают протестующих - там все спокойно
В минеаполисе мэр за протестующих, от этого все и происходит
А рэднеки в ус не дуют, вооружены до зубов и к ним эти с протестами даже не суются
А вообще , по инфе американских знакомых, это все делает и участвует в этом бардаке лишь очень очень малый процент от всего населения
Маргиналы, те кому нужен хайп или политические очки перед электоратом, молодежь с бедных районов, желающая просто побузить и пограбить дорогие магазины и тд и тд
Нормальных людей, кто делом занят, там нет практически
шымкентский 09.06.2020 в 12:50:55 # 752354
Цитата: toliktommy от 09.06.2020 06:05:54
Цитата: шымкентский от 09.06.2020 06:00:59Ну а знакомые эту тему не муссируют? В инсте все коллеги американские только и делают, что репостят расово правильные иллюстрации и заливают хэштегами ленту. И судя по всему свято верят в то, что это хорошо.
Те штаты, где мэры городов и губеры штата не поддерживают протестующих - там все спокойно
В минеаполисе мэр за протестующих, от этого все и происходит
А рэднеки в ус не дуют, вооружены до зубов и к ним эти с протестами даже не суются
А вообще , по инфе американских знакомых, это все делает и участвует в этом бардаке лишь очень очень малый процент от всего населения
Маргиналы, те кому нужен хайп или политические очки перед электоратом, молодежь с бедных районов, желающая просто побузить и пограбить дорогие магазины и тд и тд
Нормальных людей, кто делом занят, там нет практически
Те штаты, где мэры городов и губеры штата не поддерживают протестующих - там все спокойно
В минеаполисе мэр за протестующих, от этого все и происходит
А рэднеки в ус не дуют, вооружены до зубов и к ним эти с протестами даже не суются
А вообще , по инфе американских знакомых, это все делает и участвует в этом бардаке лишь очень очень малый процент от всего населения
Маргиналы, те кому нужен хайп или политические очки перед электоратом, молодежь с бедных районов, желающая просто побузить и пограбить дорогие магазины и тд и тд
Нормальных людей, кто делом занят, там нет практически
Коллеги могут работать в кампании, где надо поддерживать эту тему, там обязательна толерантность, а то и уволить могут, к примеру
А мои знакомые говорят, что могут встать на колено только для того, чтоб лучше прицелиться
И, что противно, почти вся демократическая партия США такова.[/code]Вот по этому республиканцы должны победить
едридмадрид 09.06.2020 в 14:15:10 # 752358
Цитата: Рамзес от 09.06.2020 07:07:35
Кое кто хочет списать долги и затеяли все эти пандемии митинги и прочую лабуду ибо воевать не проканает - и живые позавидуют мертвым.
Кое кто хочет списать долги и затеяли все эти пандемии митинги и прочую лабуду ибо воевать не проканает - и живые позавидуют мертвым.
Цитата: Рамзес от 09.06.2020 08:14:02
[code]
то с нигерами делать.Я не расист - но на Африканском континенте есть государство - Нигерия.
[code]
противно, почти вся демократическая партия США такова.[/code]Вот по этому республиканцы должны победить - они
Ещё есть государство Нигер
Цитата: едридмадрид от 09.06.2020 08:15:10
Цитата: Рамзес от 09.06.2020 07:07:35
Кое кто хочет списать долги и затеяли все эти пандемии митинги и прочую лабуду ибо воевать не проканает - и живые позавидуют мертвым.
Кое кто хочет списать долги и затеяли все эти пандемии митинги и прочую лабуду ибо воевать не проканает - и живые позавидуют мертвым.
Поживем - увидим,а так разберемся.Да как бот вы заигрались.
Цитата: Мура45 от 09.06.2020 08:20:11
Ещё есть государство Нигер
Цитата: Рамзес от 09.06.2020 08:14:02
[code]И, ч
нигерами делать.Я не расист - но на Африканском континенте есть государство - Нигерия.
[code]И, ч
тивно, почти вся демократическая партия США такова.[/code]Вот по этому республиканцы должны победить - они знаю
Ещё есть государство Нигер
Вы правы - думал переименовали.Да рубероид норм прикупить не могу -везде толь и мертвая.
Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочкачто то не нашел в других источниках,попахивает российской пропагандой, у нас есть американец KS, сколько официально пострадавших и убитых, реально есть изнасилованная?
Насчет нигеров, государство просто выпускает пар после вируса, потом обратно их в гетто оправят, без медицины и нормальной жратвы. Все вернется на круги свои, они будут дохнуть, но всем будет наплевать. Нигеров не люблю
Нигеров не люблюВы просто не умеете их правильно готовить.Сколько лет прошло ,а у них обида? Параллельно вспоминают голодоморы и жесткую линию партии - да бывшей ,которую вы хаите и за чьи деньгни живете.
Цитата: lado от 09.06.2020 12:06:44
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Если русских притесняют - пусть в Россию едут.
Если узбеков притесняют - пусть в Узбекистан едут.
Что останется от Казахстана? Итак кто мог уехал.
Почему они должны уезжать со своей родины?
Цитата: lado от 09.06.2020 12:06:44Был в свое время отправлен корабль рабов, после падения рабства, в Африку, второй укомплектовать не удалось. Желающих - не было
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Цитата: Рамзес от 09.06.2020 08:14:02
[code]
то с нигерами делать.Я не расист - но на Африканском континенте есть государство - Нигерия.
[code]
противно, почти вся демократическая партия США такова.[/code]Вот по этому республиканцы должны победить - они
На русском - негр это расса.
На английском - негро (негроидная) расса (корень латынь el negro - чёрный), а нигер это оскорбление.
Цитата: KS от 09.06.2020 12:12:16А вы гибкий и изворотливый, товарищ! Как думаете, много ли потеряла бы Америка от отсутствия этих баловней
Если русских притесняют - пусть в Россию едут.
Если узбеков притесняют - пусть в Узбекистан едут.
Что останется от Казахстана? Итак кто мог уехал.
Почему они должны уезжать со своей родины?
Цитата: lado от 09.06.2020 12:06:44
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Если русских притесняют - пусть в Россию едут.
Если узбеков притесняют - пусть в Узбекистан едут.
Что останется от Казахстана? Итак кто мог уехал.
Почему они должны уезжать со своей родины?
Цитата: NBE от 09.06.2020 08:47:06
Quote:
Насчет нигеров, государство просто выпускает пар после вируса, потом обратно их в гетто оправят, без медицины и нормальной жратвы. Все вернется на круги свои, они будут дохнуть, но всем будет наплевать. Нигеров не люблю
Quote:
Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочкачто то не нашел в других источниках,попахивает российской пропагандой, у нас есть американец KS, сколько официально пострадавших и убитых, реально есть изнасилованная?
Насчет нигеров, государство просто выпускает пар после вируса, потом обратно их в гетто оправят, без медицины и нормальной жратвы. Все вернется на круги свои, они будут дохнуть, но всем будет наплевать. Нигеров не люблю
По поводу статистики - на данный день можно отталкиваться от 2019 года. Есть официальный агрегированный доклад Про смертность от полиции где сказано что. 52% погибших белые (население белых 80%), 32% чёрных (население 13%) со смертностью в 2.8 раз (280%) выше чем среди белых. Большинство погибших были вооружены (83%). Чёрные чаще были без оружия (14.8%) против белых (9.4%)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6080222/
По данным на сегодняшний день - поищу и если найду ресурс которому можно верить то опубликую позже
Цитата: Zoggyla от 09.06.2020 12:16:28
черной светлой судьбы? Можете не отвечать. Я понимаю пикантность ситуации.
Цитата: KS от 09.06.2020 12:12:16А вы гибкий и изворотливый, товарищ! Как думаете, много ли потеряла бы Америка от отсутствия этих баловней
Если русских притесняют - пусть в Россию едут.
Если узбеков притесняют - пусть в Узбекистан едут.
Что останется от Казахстана? Итак кто мог уехал.
Почему они должны уезжать со своей родины?
Цитата: lado от 09.06.2020 12:06:44
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Ну если ниггеров притесняют - пусть в Африку едут, в чем проблема? А, проблема а том, что там работать надо и пособия не будут платить!
Если русских притесняют - пусть в Россию едут.
Если узбеков притесняют - пусть в Узбекистан едут.
Что останется от Казахстана? Итак кто мог уехал.
Почему они должны уезжать со своей родины?
Они здесь так-же как и мои дети родились здесь на этой земле. Никто не в праве им указывать куда ехать. Граждане борется за свои права - это их право. Я много с чем не согласен (так-как я не чёрный, в те моменты когда я ставлю себя на их место я понимаю откуда протесты)
Цитата: Zoggyla от 09.06.2020 12:36:57
Как наивно и толерантно! До поры , когда ваши близкие не в гуще событий.
Как наивно и толерантно! До поры , когда ваши близкие не в гуще событий.
Выбор каждого индивидуален - быть в гуще или нет.
Я выбрал не лезть в гущу - без меня разберутся.
П. С. Вы выбрали путь классификации и разделения. Я выбрал науку, на генетическом уровне мы не делимся на 5 рас как было принято считать ранее (границы более размыты).
Исследование Гарварда (Гугл переводчик ваш друг)
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/science-genetics-reshaping-race-debate-21st-century/
Цитата: KS от 09.06.2020 12:47:48в таком случае и не занимайтесь ханжеством. А то вот вам вопрос - готовы ли пожертвовать благополучием своего ребенка ради благополучия чужого, не обязательно черного или цветного, без разницы. Ответ очевиден. Я не верю в вашу толерантность и прочую лабуду.
Выбор каждого индивидуален - быть в гуще или нет.
Я выбрал не лезть в гущу - без меня разберутся.
П. С. Вы выбрали путь классификации и разделения. Я выбрал науку, на генетическом уровне мы не делимся на 5 рас как было принято считать ранее (границы более размыты).
Исследование Гарварда (Гугл переводчик ваш друг)
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/science-genetics-reshaping-race-debate-21st-century/
Цитата: Zoggyla от 09.06.2020 12:36:57
Как наивно и толерантно! До поры , когда ваши близкие не в гуще событий.
Как наивно и толерантно! До поры , когда ваши близкие не в гуще событий.
Выбор каждого индивидуален - быть в гуще или нет.
Я выбрал не лезть в гущу - без меня разберутся.
П. С. Вы выбрали путь классификации и разделения. Я выбрал науку, на генетическом уровне мы не делимся на 5 рас как было принято считать ранее (границы более размыты).
Исследование Гарварда (Гугл переводчик ваш друг)
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/science-genetics-reshaping-race-debate-21st-century/