Так не хоронят даже президентов

Те штаты, где мэры городов и губеры штата не поддерживают протестующих - там все спокойноВ минеаполисе мэр за протестующих, от этого все и происходитА рэднеки в ус не дуют, вооружены до зубов и к ним эти с протестами даже не суютсяА вообще , по инфе американских знакомых, это все делает и участвует в этом бардаке лишь очень очень малый процент от всего населенияМаргиналы, те кому нужен хайп или политические очки перед электоратом, молодежь с бедных районов, желающая просто побузить и пограбить дорогие магазины и тд и тдНормальных людей, кто делом занят, там нет практически